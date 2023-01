Những bậc thầy “nhịn đói” trong giới động vật: Có loài "tuyệt thực" 30 năm

1. Trăn hoàng gia: 6 tháng. Trăn hoàng gia hay Trăn quả bóng (tên khoa học Python regius) là một loài trăn sống ở Châu Phi. Cái tên "trăn hoàng gia" bắt nguồn từ việc nữ hoàng Ai Cập Cleopatra VII thường mang loài trăn này trên cổ tay mình. Trăn hoàng gia khá kén ăn và có thể nhịn đói nhiều tháng liền, nhất là trong mùa đông, giai đoạn sinh sản. Trăn hoàng gia có tốc độ trao đổi chất rất chậm vì vậy chúng có thể lưu giữ năng lượng đủ để chúng di chuyển trong khoảng 6 tháng mà không cần thức ăn. Sở dĩ, trăn hoàng gia nhịn ăn giỏi như vậy là do chúng là động vật máu lạnh (động vật biến nhiệt) nên không cần phải ăn thường xuyên, không cần năng lượng để duy trì thân nhiệt như động vật máu nóng (động vật đẳng nhiệt). Hơn nữa, chúng cũng cần nhiều ngày để tiêu hóa thức ăn. 2. Bọ cạp: 1 năm. Bọ cạp là động vật không xương sống, tám chân thuộc lớp Arachnida (động vật hình nhện). Bọ cạp là một trong những sinh vật có thể sống thoải mái trong môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Bò cạp có thể nhịn đói trong vòng 1 năm. Theo các nhà khoa học, quá trình tiến hóa qua nhiều triệu năm đã khiến bọ cạp có khả năng làm chậm chuyển hóa trong cơ thể. Bọ cạp có thể nạp lượng thức ăn bằng 1/3 trọng lượng cơ thể chúng chỉ trong một bữa. Do đó, bọ cạp vẫn có thể sống mà không cần ăn gì trong thời gian dài. 3. Kỳ giông Olm: 10 năm. Kỳ giông Olm hầu như không nhúc nhích trong nhiều năm, chỉ cần một bữa ăn có thể sống sót trong 10 năm. Olm hay proteus (Proteus anguinus) là một loài kỳ giông dưới nước trong họ Proteidae chính là sinh vật kỳ lạ khiến các nhà nghiên cứu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các nhà khoa học từ Vương quốc Anh và Hungary đã phát hiện ra một loài kỳ giông mù dưới nước (Olm) trong một hang động ở Bosnia và Herzegovina. Trong suốt quãng đời dài hơn 100 năm, chúng hầu như không ăn uống, di chuyển hoặc thậm chí là giao phối. 4. Gấu nước: 30 năm. Gấu nước là tên gọi phổ biến của ngành động vật Tardigrada, chúng là các sinh vật nhỏ bé, sống trong nước, thuộc nhóm các động vật có kích thước hiển vi có tám chân. Chúng được mô tả lần đầu tiên bởi mục sư Johann August Ephraim Goeze vào năm 1773. Tên Tardigrada được đặt ba năm sau đó bởi nhà sinh vật học người Ý Lazzaro Spallanzani. Chỉ dài một milimet, cơ thể nhỏ bé của gấu nước ẩn giấu nhiều siêu năng lực giúp chúng chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt như có thể sống mà không cần thức ăn trong 30 năm. Theo nhận định của các nhà khoa học, khi gấu nước bắt đầu vào quá trình trao đổi chất, chúng sẽ đẩy chậm quá trình này xuống còn 0,01% so với bình thường. Khả năng thần kỳ này đã giúp chúng có thể di chuyển mà không cần thức ăn trong hàng chục năm. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.

