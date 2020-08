Nhan sắc cực phẩm của những “nữ thần” xinh đẹp nhất làng LMHT

Kim Min Ah sinh năm 1991 tại Hàn Quốc, tên tuổi của cô nàng được biết đến nhiều hơn khi làm nữ MC giải đấu game LCK. Trước khi làm MC, cô nàng được biết đến trong vai trò người dẫn chuyên mục Dự báo thời tiết và mảng thể thao Golf của đài JTBC. Trong mắt cộng đồng game thủ Hàn, cô không chỉ là một nữ MC nổi bật vì nhan sắc xinh đẹp, mà còn có ý chí cầu tiến, khiêm tốn và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Dù mới bắt đầu làm MC cô đã bị chỉ trích khá nhiều vì không có kiến thức chuyên môn về LMHT, thế nhưng sau thời gian dài học hỏi và âm thầm luyện game nên Kim Min Ah đã sở hữu cho mình kiến thứ về LMHT khá ổn. Candice là tên tiếng Anh. Còn tại LPL thì cô được gọi là Yushuang (Dư Sương). Điều khiến MC Trung Quốc này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chính là nụ cười tỏa sáng, gương mặt tươi tắn và thần thái tự tin. Candice bắt đầu làm quen với Liên Minh Huyền Thoại khi từ khi còn đại học. Khi vừa tốt nghiệp, cô nhìn thấy thông tin tuyển dụng cho vị trí MC của LPL và cô đã nộp đơn ứng tuyển. Với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng mỗi lần Candice xuất hiện là cộng đồng LMHT Trung Quốc lại được một phen bàn luận sôi nổi.Nữ MC game Cho Eun-jung sinh năm 1994, từng tốt nghiệp trường Đại học Ewha chuyên ngành Khiêu vũ. Ngay từ khi đang còn là sinh viên, Cho Eun Jung đã vượt qua hàng trăm ứng viên đề đảm nhận vai trò là MC giới thiệu chương trình của đài Ongamenet (OGN). Các game thủ không ngần ngại gọi Cho Eun-jung là "Nữ thần của các giải đấu". Cô nàng từng chia sẻ rằng điều cô yêu thích ở công việc MC LMHT là cơ hội được gặp gỡ những game thủ vô cùng tài năng từ khắp nơi trên thế giới và cơ hội được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Park Jee-sun là nữ MC sở hữu vẻ đẹp ngây thơ cực thu hút người nhìn. Được biết đến rộng rãi từ series "10 Questions, 10 Answers" và tiền thân là MC cho SPOTV, Park Jee-Sun hiện là phiên dịch viên cho các đội tuyển LMHT Hàn Quốc ở những giải đấu quốc tế. Park Jee-sun từng chơi nhiều game trước đây. Cho đến khi tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại, cô thấy mình đã "nghiện" trò này. Từ đó, nữ MC xinh đẹp đã bắt đầu tìm hiểu LMHT cũng như giải đấu LCK để nâng cao trình độ bản thân. Mời quý độc giả đón xem thêm video "Trai ế" So Ji Sub bất ngờ kết hôn - Nguồn: VTC NOW

Kim Min Ah sinh năm 1991 tại Hàn Quốc, tên tuổi của cô nàng được biết đến nhiều hơn khi làm nữ MC giải đấu game LCK. Trước khi làm MC, cô nàng được biết đến trong vai trò người dẫn chuyên mục Dự báo thời tiết và mảng thể thao Golf của đài JTBC. Trong mắt cộng đồng game thủ Hàn, cô không chỉ là một nữ MC nổi bật vì nhan sắc xinh đẹp, mà còn có ý chí cầu tiến, khiêm tốn và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Dù mới bắt đầu làm MC cô đã bị chỉ trích khá nhiều vì không có kiến thức chuyên môn về LMHT, thế nhưng sau thời gian dài học hỏi và âm thầm luyện game nên Kim Min Ah đã sở hữu cho mình kiến thứ về LMHT khá ổn. Candice là tên tiếng Anh. Còn tại LPL thì cô được gọi là Yushuang (Dư Sương). Điều khiến MC Trung Quốc này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chính là nụ cười tỏa sáng, gương mặt tươi tắn và thần thái tự tin. Candice bắt đầu làm quen với Liên Minh Huyền Thoại khi từ khi còn đại học. Khi vừa tốt nghiệp, cô nhìn thấy thông tin tuyển dụng cho vị trí MC của LPL và cô đã nộp đơn ứng tuyển. Với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng mỗi lần Candice xuất hiện là cộng đồng LMHT Trung Quốc lại được một phen bàn luận sôi nổi. Nữ MC game Cho Eun-jung sinh năm 1994, từng tốt nghiệp trường Đại học Ewha chuyên ngành Khiêu vũ. Ngay từ khi đang còn là sinh viên, Cho Eun Jung đã vượt qua hàng trăm ứng viên đề đảm nhận vai trò là MC giới thiệu chương trình của đài Ongamenet (OGN). Các game thủ không ngần ngại gọi Cho Eun-jung là "Nữ thần của các giải đấu". Cô nàng từng chia sẻ rằng điều cô yêu thích ở công việc MC LMHT là cơ hội được gặp gỡ những game thủ vô cùng tài năng từ khắp nơi trên thế giới và cơ hội được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Park Jee-sun là nữ MC sở hữu vẻ đẹp ngây thơ cực thu hút người nhìn. Được biết đến rộng rãi từ series "10 Questions, 10 Answers" và tiền thân là MC cho SPOTV, Park Jee-Sun hiện là phiên dịch viên cho các đội tuyển LMHT Hàn Quốc ở những giải đấu quốc tế. Park Jee-sun từng chơi nhiều game trước đây. Cho đến khi tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại, cô thấy mình đã "nghiện" trò này. Từ đó, nữ MC xinh đẹp đã bắt đầu tìm hiểu LMHT cũng như giải đấu LCK để nâng cao trình độ bản thân. Mời quý độc giả đón xem thêm video "Trai ế" So Ji Sub bất ngờ kết hôn - Nguồn: VTC NOW