Nhà vô địch thế giới Liên Quân Mobile “dính” cá độ, Garena đưa lệnh cấm

Việc cựu Giám đốc Team Flash - ông Nguyễn Đồng Phương nói lời từ biệt tổ chức eSports này vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Bởi lẽ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó khiến người hâm mộ nghi vấn từ rất lâu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mới đây Garena đã công khai sai phạm của vị cựu giám đốc này và chính thức thi hành án phạt. Cụ thể, BTC giải đấu Đấu Trường Danh Vọng công bố hình thức xử phạt đối với ông Nguyễn Đồng Phương và Công ty cổ phần đầu tư Team Flash Việt Nam, đơn vị sở hữu đội tuyển Thể thao điện tử của bộ môn Liên Quân Mobile. Sau 2 tuần xác minh, BTC chính thức kết luận ông Nguyễn Đồng Phương đã vi phạm nghiêm trọng quy định và điều lệ của hệ thống giải đấu Thể thao điện tử của BTC, thông qua việc trực tiếp thực hiện cá cược bằng tiền ở 1 trận đấu có mặt Team Flash tại giải đấu Arena of Valor Premier League 2020. Chính vị cựu giám đốc này cũng đã trực tiếp thừa nhận hành vi vi phạm của mình với Ban tổ chức trong quá trình xác minh vụ việc. Án phạt mà Garena Liên Quân Mobile Việt Nam đưa ra là cấm ông Nguyễn Phương tham gia hoạt động Liên Quân Mobile 12 tháng kể từ lúc ra thông báo này. Các tuyển thủ trong đội hình Team Flash vẫn sẽ được tiếp tục tham gia các giải đấu Liên Quân, tuy nhiên, Công ty cổ phần đầu tư Team Flash Việt Nam sẽ bị chấm dứt các hoạt động với Garena. Trước đó, Bé Trung - một streamer có tiếng trong cộng đồng Liên Quân Mobile đã để lộ đoạn tin nhắn về việc “cá độ” giữa anh và Phương Top về việc đặt kèo trận đấu của Team Flash vs Buriram United trong ngày 12/06. Sự việc này xảy ra trong thời điểm Phương Top vẫn còn là Giám Đốc và Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Team Flash Việt Nam. Hiện tại vụ việc này vẫn đang là mối quan tâm to lớn của cộng đồng game thủ nói chung, và những fan hâm mộ của Team Flash Liên Quân Mobile nói riêng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Team Flash - tân vô địch Liên Quân thế giới: "Chúng mình chơi cho vui, ai ngờ vô địch" - Nguồn: KINGLIVE

