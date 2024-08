Nguồn gốc rõ ràng 'thủ phạm' hủy diệt loài khủng long

Khoảng 66 triệu năm trước, một sự kiện thảm khốc đã xảy ra, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên khủng long. Một tiểu hành tinh khổng lồ, có đường kính từ 10 đến 15 km, đã va vào Bán đảo Yucatan ở Mexico, tạo ra hố Chicxulub rộng khoảng 180 km và sâu 20 km. (Ảnh: National Geographic Education) Vụ va chạm này đã gây ra một thảm họa toàn cầu, xóa sổ khoảng 75% các loài trên Trái đất, bao gồm cả khủng long. (Ảnh: Eos.org) Các nghiên cứu gần đây đã cung cấp những hiểu biết mới về nguồn gốc của tiểu hành tinh này. Theo đó, nó được xác định là một tiểu hành tinh carbon (loại C), có nguồn gốc từ Hệ Mặt trời bên ngoài Sao Mộc. (Ảnh: New Scientist) Phân tích thành phần của các mảnh vỡ từ vụ va chạm cho thấy lớp đất sét lắng đọng trên bề mặt giàu các kim loại hiếm như iridi, rutheni, osmi, rhodi, bạch kim và paladi.(Ảnh: Avi Loeb ) Nhờ vào phân tích đồng vị rutheni, các nhà khoa học đã loại trừ giả thuyết rằng vật thể va chạm có thể là sao chổi hoặc do hoạt động của núi lửa. (Ảnh: Harvard Gazette) Tiểu hành tinh loại C này có khả năng hình thành ở bên ngoài Hệ Mặt trời, di chuyển vào vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, và cuối cùng hướng về Trái đất.(Ảnh: Forbes) Vụ va chạm này không chỉ gây ra sự tuyệt chủng của khủng long mà còn tạo tiền đề cho sự trỗi dậy của động vật có vú và sự phát triển của con người. Nó nhấn mạnh cách các sự kiện vũ trụ có thể thay đổi đáng kể quá trình các loài sinh sống trên Trái đất.(Ảnh: Reddit) Sự tuyệt chủng của khủng long là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Trái đất. Những khám phá mới về nguồn gốc và bản chất của tiểu hành tinh gây ra sự kiện này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ của hành tinh và cách mà các sự kiện vũ trụ có thể ảnh hưởng đến sự sống trên Trái đất. (Ảnh: Science Photo Gallery) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.





