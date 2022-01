Người ngoài hành tinh đang sống trên Trái đất, có cả bằng chứng?

Các nhà khoa học đã tìm thấy những sinh vật sống trên Trái đất có thể thoải mái tồn tại ở "một thế giới ngoài hành tinh" mà không cần sự trợ giúp nào cả. Bọ gấu nước tardigrade sống trong những nơi "tử địa" của Trái Đất, thậm chí cho dù bị đem đến hành tinh khác bọ gấu nước vẫn vui vẻ sống khỏe mà không hề hấn gi. Xung quanh các miệng phun thủy nhiệt ở đáy đại dương có những cụm sinh vật sống phát triển mạnh ở nhiệt độ cao tới 464 độ C (867 độ F). Trong đó, có một loài ốc sên đặc biệt thuộc chi động vật chân bụng có vảy, được phát hiện vào năm 2001. Bề ngang hơn 2cm một chút, cơ thể của ốc sên chân vảy được bọc bằng các chi tiết kim loại lấy từ môi trường xung quanh dưới đáy đại dương. Bên cạnh đó, còn một loài sinh vật được gọi là giun Pompeii, sống bằng cách bám bên ngoài những cột khói bốc lên từ miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển. Sinh vật này dài 12cm, khoác trên mình một lớp vi khuẩn giúp bảo vệ khỏi sức nóng khủng khiếp của môi trường, khiến nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 80 độ C (gần 180 độ F). Hầu hết các loài động vật không thể đối phó với bất cứ thứ gì trên 40 độ C. Trong khi đó, các vi sinh vật có thể tồn tại trong nhiệt độ lên đến khoảng 120 độ C. Trong số các vi sinh vật có khả năng chịu nhiệt cực cao này là một nhóm sinh vật nhỏ bé được gọi là Archaea. Những hóa thạch sống này không chỉ phát triển mạnh trong nhiệt độ cao mà còn trong môi trường axit đốt cháy da thịt. Thêm vào đó, một loại vi sinh vật đặc biệt, thuộc giống Picrophilus, có thể tồn tại trong môi trường có tính axit mạnh từ các mỏ và được sử dụng để tái cân bằng độ chua của chất thải. Các tế bào sống thậm chí còn được tìm thấy nằm cách đáy biển hàng dặm, ngoài khơi bờ biển Newfoundland, điều này đã gợi ý cho các nhà khoa học rằng sự sống có thể tồn tại ở độ sâu hơn nữa. Vi khuẩn sống cũng xuất hiện tại các lõi khoan băng ở Nam Cực. Những sinh vật nhỏ bé này, được cho là đã lên đến nửa triệu năm tuổi, chứng minh rằng sự sống có thể tồn tại ngay cả trong tình trạng đóng băng sâu vĩnh viễn. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng, các vi sinh vật có thể tồn tại ở những môi trường mà con người không thể sống được. Hoặc cũng có thể, những vi sinh vật được tìm thấy trên là những sinh vật ngoài hành tinh đã sinh sống ở Trái Đất hàng triệu năm trước Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

