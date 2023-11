Người ngoài hành tinh ào xuống Trái Đất, “nghiện” đóng đô ở nơi nào?

Maryland, biệt danh "The Old Line State" và "The Free State," đã thu hút sự chú ý của những người nghiên cứu UFO và những ai tin rằng có người ngoài hành tinh. Dữ liệu từ Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Mỹ (NUFORC) cho biết, có gần 2.000 trường hợp nhìn thấy vật thể bay không xác định trên vùng trời của tiểu bang này. Đây cũng là nơi đặt Học viện Hải quân Hoa Kỳ và Căn cứ Không quân Andrews. Giám đốc của Trung tâm tiếp nhận báo cáo UFO quốc gia, Peter Davenport, chia sẻ rằng họ nhận được ngày càng nhiều báo cáo, với số lượng vượt trội so với khoảng thời gian trước đó. Có những nhân chứng tại Port Deposit, Maryland, mô tả vật thể bay lạ với đặc điểm không giống sao băng, di chuyển chậm hơn máy bay và có khả năng là sự sống ngoài Trái Đất. Với tần suất xuất hiện UFO dày đặc, Maryland trở thành địa điểm được người ngoài hành tinh "yêu thích". Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong hàng nghìn trường hợp tuyên bố nhìn thấy UFO ở Maryland, không phải ai cũng nói thật. Vì vậy vấn đề này vẫn là một đề tài gây tò mò và tranh cãi. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

