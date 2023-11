Nhóm máu thần bí nhất hành tinh: Có tổ tiên là người ngoài hành tinh?

Rh- chiếm tỷ lệ rất thấp trong dân số, đặc biệt hiếm ở người Việt. Điều đặc biệt là không tìm thấy Rh- ở các loài động vật khác ngoài con người, khiến cho việc xác định tổ tiên của nhóm máu này trở nên phức tạp. Một số giả thuyết đã được đưa ra, bao gồm khả năng Rh- xuất phát từ người ngoài hành tinh hoặc các sinh vật có nguồn gốc không xác định thông qua quá trình giao phối. Tuy nhiên, những quan điểm này không được ủng hộ do thiếu chứng cứ về sự sống ngoài Trái Đất và khoảng thời gian ngắn của 40.000 năm so với lịch sử loài người. Một số ý kiến khác đều được đưa ra, bao gồm mối liên quan giữa Rh- và người Basque ở Tây Ban Nha, cũng như liên kết với người Cro-Magnon và vùng Hyperborea. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, đặc biệt là về nguồn gốc và tính bí ẩn của nhóm máu này. Cuối cùng, có quan điểm cho rằng nhóm máu Rh- có thể là kết quả của đột biến trong quá trình tiến hóa, được duy trì trong cộng đồng do mang lại những lợi thế chọn lọc. Đề xuất rằng Rh- nên được xem xét với tư cách bình đẳng với Rh+ và không nên coi nó là quá khác biệt chỉ vì sự hiếm có của nó. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

