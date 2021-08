Ngoài “quái vật” Delta, những biến thể mới nào khiến con người lo nơm nớp?

Các nhà khoa học cho rằng, biến thể nguy hiểm nhất của virus SARS-CoV-2 hiện nay là Delta. Biến thể Delta còn được gọi là "đột biến kép" vì nó mang hai đột biến, có khả năng lây lan cao hơn 55% so với biến thể Alpha. Biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, nó tấn công vào những người chưa được tiêm vắc xin ở nhiều quốc gia và cho thấy khả năng lây nhiễm cao hơn so với những chủng virus trước đó. Thậm chí biến thể Delta có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn ở một số bệnh nhân hoặc giảm tác dụng của vắc xin cũng như các phương pháp điều trị, dù điều này vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu. Điểm đáng sợ của biến thể Delta chính là khả năng lây nhiễm. Những người nhiễm biến thể Delta có thể mang tải lượng virus ở mũi nhiều gấp 1.260 lần so với chủng virus ban đầu. Biến thể Delta dường như cũng đột biến nhanh hơn khi thế giới ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm biến thể "Delta Plus" - một dòng phụ của biến thể này chứa thêm đột biến có thể thoát khỏi sự bảo vệ của hệ miễn dịch. Biến thể tiếp theo mới được ghi nhận của virus SARS-CoV-2 là Lambda. Biến thể Lambda (biến thể C.37) được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8/2020 ở Peru và đang rất được quan tâm theo dõi. WHO xác định Lambda là biến thể cần quan tâm, tức là nó chứa một số đột biến nghi ngờ có thể thay đổi khả năng lây nhiễm hoặc gây nên nhiều triệu chứng nghiêm trọng hơn, song vẫn đang trong quá trình theo dõi. Tuy nhiên, họ cũng cho biết biến thể Lamba có lẽ đang suy yếu dần do tỷ lệ các ca nhiễm biến thể này đang giảm dần. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, Lambda dường như không tăng khả năng lây nhiễm và vắc xin vẫn có hiệu quả với nó. Biến thể B.1.621 cũng là một biến thể cần được theo dõi của virus SARS-CoV-2. Biến thể B.1.621 lần đầu tiên xuất hiện ở Colombia vào tháng Giêng và gây ra một đợt bùng phát lớn vẫn chưa được đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu đã liệt kê nó là một biến thể được quan tâm. Y tế Công cộng Anh mô tả B.1.621 là một biến thể đang được điều tra. Biến thể B.1.621 mang một số đột biến chính, bao gồm E484K, N501Y và D614G, có liên quan đến việc tăng khả năng lây truyền và giảm khả năng bảo vệ miễn dịch. Cho đến nay, đã có 37 trường hợp có khả năng nhiễm biến thể này đã được xác nhận ở Anh. Các nhà khoa học cho rằng, rất có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 mà chúng ta không thể kiểm soát, thậm chí kháng lại các loại vắc xin hiện nay. Vì vậy cần nghiên cứu thêm một loại vắc xin mới có thể ngăn chặn cả sự lây nhiễm. Mời các bạn xem video: Thông điệp 5K phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nguồn: THTPCT.

