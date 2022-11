Ngỡ ngàng trước những loài sâu có dáng hình “độc, lạ” nhất thế giới

1. Sâu rắn: loài sâu độc đáo này có cái đầu như một con rắn nhưng thực chất nó là một loài sâu bướm Deilephila elpenor, bướm loài này còn được gọi là bướm voi Hark, một loài bướm đêm lớn được tìm thấy trên khắp nước Anh và Ireland. (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ) 2. Sâu Wattle Cup: là một trong những loài sâu có màu sắc sặc sỡ nhất trên Trái Đất và cũng có hình thù kỳ dị nhất. (Nguồn: Featured Creature) Hình dáng của nó giống như những chiếc gai giúp nó ngụy trang khá tốt. Loài sâu này chủ yếu được tìm thấy ở phía Bắc Australia. Những chiếc gai trên người nó có thể gây đau đớn mạnh gấp ba lần so với một vết ong đốt. (Nguồn: Reddit) 3. Sâu hoa: loài sâu Synchlora aerate là một thiên tài ngụy trang với khả năng biến hóa của cơ thể khiến nó dễ dàng lẫn vào với môi trường xung quanh. Loài sâu này sẽ biến đổi màu sắc cơ thể và gai trên lưng giống với những gì chúng ăn, thông thường là các loại hoa. (Nguồn: uconn.edu) 4. Sâu Parasa indetermina: có chiều dài khoảng 2,5cm với những màu sắc rất sặc sỡ có thể tìm thấy tại nhưng khu rừng miền tây nước Mỹ. Ngoài những sọc tím, trắng và cam trên thân, loài sâu này còn có nhiều gai vàng rất độc chỉa ra ngoài để làm kẻ thù khiếp sợ. (Nguồn: uark.edu) 5. Sâu bướm Melanitis leda bankia: có xuất xứ từ vùng Brisbane nước Úc. Toàn thân nó có màu xanh lá với nhiều đốm trắng li ti. Phần đầu có màu xanh đậm hơn với những chiếc râu màu đen. (Nguồn: bestie.vn) 6. Sâu "Iron man": cách ngụy trang của loài sâu này rất thật đặc biệt, chúng có cái đầu như nhân vật Iron man với hai mắt lớn sáng màu và cái đầu tròn to hơn hẳn so với cơ thể. Loài sâu này được tìm thấy ở Philippines. (Nguồn: Kenh14) 7. Sâu của loài ngài Cerura iberica: sống ở Tây Ban Nha cũng trang bị cho mình một bộ mặt thật dữ tợn để hù dọa kẻ thù nhưng với thân hình có phần "ục ịch", nhìn chú sâu này trông tức cười hơn là đáng sợ. (Nguồn: bestie.vn) 8. Sâu "Hello Kitty": một loài sâu bướm Bush Brown (Mycalesis Gotama) có hình thù rất ngộ nghĩnh với cái đầu rất giống khuôn mặt quen thuộc trên khắp thế giới - Hello Kitty. (Nguồn: Kenh14) 9. Sâu Saddleback: là một trong những loài sâu róm phổ biến nhất, cắn rất đau nhức. Với chiều dài chỉ khoảng 2,5 cm, cả hai đầu sâu Saddleback đều có màu nâu đậm với những chiếc “sừng” rất nhiều gai nhọn. (Nguồn: bestie.vn) Đoạn thân chính giữa màu xanh lá có hai bên rìa hơi trắng. Giữa thân còn có một chấm bầu dục trông giống một chiếc yên ngựa chính vì vậy loài sâu này có tên gọi là Saddleback. (Nguồn: TinMoiz)

