Ngỡ ngàng những loài cá đắt đỏ, quý hiếm bậc nhất Việt Nam

Cá Sủ vàng (tên khoa học là Otolithoides biauritus), còn gọi là cá sủ vây vàng, là loại cá lớn nhất trong họ cá sủ, thuộc bộ cá vược (họ Sciaenidae), phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam. Cá Sủ vàng loài cá đặc biệt quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường thế giới và được ví "đắt như vàng". Chúng được đánh giá bồi bổ gan thận rất cao. Thịt Cá Sủ vàng tươi, có mùi vị thơm ngon. Với người Việt Nam, Nhật Bản thì loại cá này được ví như trời ban xuống vì giá trị kinh tế, độ quý hiếm. Đặc biệt hơn, món ăn được chế biến từ Cá Sủ vàng lọt top 10 món ăn ưa thích nhất của người Hồng Kong và thuộc loại món ăn đắt nhất thế giới. Cá chọi Betta được người nuôi cá cảnh yêu thích bởi cơ thể uyển chuyển, đẹp mắt, nhiều màu sắc sặc sỡ. Thông thường, cá chọi Betta có giá từ 70.000 - 1 triệu đồng/con. Tuy nhiên, ở Việt Nam cũng có những con được bán với giá gần 50 triệu đồng. Muốn có cá đẹp, người chơi phải bỏ tiền mua con giống về để lai tạo. Qua lai tạo chọn giống, người ta tạo ra những cá thể cá chọi có vây lưng và vây hậu môn có kích thước rất lớn, thướt tha. Các vây này có thể dài tới 6,5cm. Được du nhập vào Việt Nam từ các nước Indonesia, Malaysia, Singapore...cá rồng nước ngọt vảy vàng dùng làm cảnh với ý nghĩa mang lại may mắn cho gia chủ. Đây cũng là một trong số các loài cá sang trọng và đắt đỏ nhất Việt Nam hiện nay khi có giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng/con. Cá có thân thon dài và dẹt bên, có một đôi râu mõm dài, vẩy to lấp lánh, vây ngực dài, vây lưng và vây hậu môn nằm về phía sau, cá có thể đạt tới chiều dài từ 60cm đến 90cm trường hợp ngoại lệ lên đến 120cm, trọng lượng 7,2kg. Cá Trạng Nguyên tên khoa học là Synchiropus Splendidus được mệnh danh là một trong những loài cá cảnh đẹp hàng đầu thế giới. Đây là một trong số những loài cá cảnh mước mặn có màu xanh lam đặc biệt lộng lẫy, được coi là loài cá đẹp nhất trong thế giới cá cảnh, thường sống gần các đảo san hô khu vực Thái Bình Dương. Tùy vào các yếu tố như kích thước, chủng loại, tuổiđời, màu sắc mà một chú cá trạng nguyên có giá bán khoảng 20USD/con (tương đương khoảng 400k), có những con cá đẹp, màu độc, lạ có giá lên đến vài ba triệu đồng. Cá Trạng Nguyên xanh có lưỡng hình giới tính (sexualy dimorphic). Con đực thường to và có màu sắc sặc sỡ hơn con cái. Vây ngực xòe như quạt và đóng vai trò quan trọng cho sự di chuyển, cạnh vây ngực mềm mại giúp chủ nhân của nó uốn lượn trong nước.

