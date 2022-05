Nghi vấn phi công đầu tiên bắn hạ vật thể bay ngoài Trái đất

Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen là một phi công người Đức có biệt danh là "Nam tước đỏ". Anh nổi tiếng là sát thủ trên không khi một mình bắn hạ hơn 80 máy bay địch trong Thế chiến I. Cuốn sách “The UFO’s of the First World War” (tạm dịch: UFO của Thế chiến I) còn tiết lộ rằng, Nam tước đỏ còn là phi công đầu tiên trong lịch sử loài người bắn hạ một vật thể bay ngoài Trái đất. Cuốn sách của tác giả Nigel Watson kể lại lời thú nhận diễn ra vào năm 1999 bởi một phi công, bạn thân của Nam tước đỏ, Peter Waitzrick, người được cho là đã chứng kiến cuộc chạm trán lịch sử trên bầu trời giữa Nam tước đỏ và một vật thể bay không xác định. Waitzrick đã đợi cho đến khi ông 105 tuổi, 80 năm sau cuộc đấu súng giữa Red Baron và những vị khách lạ mặt từ ngoài Trái đất trên bầu trời trong xanh nước Bỉ vào mùa xuân năm 1917. Một câu chuyện đáng kinh ngạc đủ để làm lên một bộ phim đình đám ở Hollywood. Cụ thể, vào một buổi sáng năm năm 1917, Nam tước đỏ và người bạn đồng hành của mình là Waitzrick đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên bầu trời nước Bỉ thì đột nhiên phát hiện một vật thể kì lạ nhìn giống như một chiếc đĩa bằng bạc được phủ bởi ánh đèn màu cam kỳ lạ không giống bất cứ thứ gì họ đã từng thấy trước đây. Sau vài phút kinh ngạc, Nam tước đỏ đã không ngần ngại bám đuổi theo chiếc đĩa bạc trên bầu trời Bỉ và cố gắng bắn hạ nó. "Chúng tôi đã rất lo lắng vì thực sự chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Tuy nhiên, Nam tước đỏ vẫn quyết định bám theo và nhanh chóng nổ súng... ...Chiếc đĩa trúng đạn và rơi xuống như một tảng đá, khi nó rơi xuống, vật thể đã phá vỡ cành cây khi nó đâm vào rừng gỗ, trong đám khói, có hai bóng người nhỏ bé thoát ra khỏi chiếc đĩa và chạy lẩn vào rừng." Waitzrick kể lại. Việc các phi công chứng kiến các vật thể lạ trên bầu trời là điều phổ biến, và nếu ngày nay các phi công chứng kiến các vật thể không thể giải thích được khi bay trên toàn cầu, chắc chắn điều đó cũng có thể xảy ra trong quá khứ. Red Baron, Waitzrick và đội của họ ban đầu tin rằng UFO bị Red Baron bắn hạ là một chiếc máy bay bí mật có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, nhưng khi họ quen dần với các báo cáo về UFO, họ bắt đầu nghi ngờ rằng những gì họ nhìn thấy hôm đó thực sự là một phi thuyền ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu thời Thế chiến I còn khá thô sơ với khả năng bay và tốc độ hạn chế. Nên việc có thể dùng một chiếc tiêm kích Fokker để bắn hạ một UFO tiên tiến được cho là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ cần một chút may mắn hay một sai lầm của nhóm điều khiển UFO, việc bị bắn hạ cũng có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt là khi Red Baron nổi tiếng là một phi công chiến đấu lão luyện và sở hữu những kỹ năng bay phi thường khiến kẻ thù sợ hãi. Việc nhìn thấy UFO ngày càng trở nên phổ biến, và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong Thế chiến I cách đây 80 năm. Không loại trừ khả năng những người khách kì lạ kia cũng đang theo dõi diễn biến của cuộc chiến trên địa cầu lúc đó. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

