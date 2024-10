Ngay sau khi con người ngừng thở, cơ thể biến đổi như thế nào?

Ngay sau khi con người ngừng thở cơ thể bắt đầu tiến trình phân hủy. Các tế bào tự tiêu hủy, cơ thể trở nên cứng lại và các cơ quan dần tự phá vỡ. (Ảnh: MensXP) Ban đầu, quá trình tự phân hủy xảy ra khi các enzyme tấn công màng tế bào do thiếu oxy, bắt đầu từ gan và não. (Ảnh: SciTechDaily) Sau đó, cơ thể chuyển màu và cứng lại, cơ bắp khóa chặt các khớp xương.(Ảnh: Physio Plus) Cơ thể nhanh chóng trở thành hệ sinh thái cho vi khuẩn, khi hệ miễn dịch ngừng hoạt động. (Ảnh: Alliance for Cancer Gene Therapy) Vi khuẩn lan khắp cơ thể, tiêu hóa mô và cơ quan, sản sinh ra khí khiến bụng phình lên. Áp lực này cũng khiến chất lỏng trong cơ thể chảy ra qua mũi, tai và miệng.(Ảnh: Gia đình) Quá trình thối rữa xảy ra khi vi khuẩn kỵ khí phân hủy mô mềm thành khí, chất lỏng và muối, khiến cơ quan phình lên và da chuyển màu xanh đen. Khí tích tụ trong cơ thể tạo áp lực, gây mụn nước trên da và làm các mô lỏng tràn ra ngoài.(Ảnh: Dead Honest) Cuối cùng, giòi và động vật ăn xác chết đến tiêu hóa xác, tạo ra một hệ sinh thái mới, phong phú hơn sau khi xác chết giải phóng các chất khí và vi khuẩn. (Ảnh: Dreamstime) Các nhà điều tra pháp y có thể dựa vào sự phát triển của vi khuẩn trong các cơ quan để ước tính thời gian tử vong và xác định nguyên nhân cái chết.(Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử) Mời quý độc giả xem thêm video: Nhà khoa học Google dự đoán con người sẽ bất tử sau 7 năm nữa.

