Ngắm cây sao cát ngàn năm tuổi “quý như vàng” ở Kon Tum

Được biết đến với kích thước ấn tượng, cây sao cát ngàn năm tuổi này có đường kính gốc hơn 4m, cao trên 35m tại thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ. Cây sao cát bị cưa sâu vào gốc, từng bị đe dọa nhưng đã được bảo vệ bởi cộng đồng người Xơ Đăng trong khu vực. Họ tin rằng cây này là của thần linh, không ai được xâm phạm. Một cam kết đã được ký bởi cộng đồng dân cư và các cơ quan để bảo vệ rừng dưới gốc cây sao cát ngàn năm tuổi này. Lực lượng bảo vệ rừng cùng cộng đồng địa phương tham gia vào việc bảo vệ cây sao cát và rừng xung quanh, thường xuyên tuần tra và bảo vệ cánh rừng nghiêm ngặt. (Ảnh: vnexpress) Cây sao cát là một biểu tượng của sự kiên trì và gắn bó với rừng của người dân địa phương, đồng thời là minh chứng cho sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường và các loài cây quý hiếm. (Ảnh: vnexpress) Sao cát là giống cây thân gỗ lớn thẳng, thuôn dài, cao từ 20 – 30m. Trong điều kiện thích hợp cao tới 35m. Thân cây có các lằn nứt dọc theo sớ, màu đen. Lõi gỗ bên trong có màu hơi nâu hơi đỏ. Tán lá rậm rạp có hình chóp, cành nhánh to, dài, mọc thẳng đứng. Lá cây sao cát có hình trái xoan, thuôn, đáy tròn và đỉnh nhọn ngắn. Lá dài từ 7-17 cm, rộng 5-9 cm. Mặt trên lá có màu xanh bóng, mặt dưới mịn màu xanh nhạt hơn. Gân chính rõ, với khoảng 7-10 đôi gân phụ. Nách gân của đáy lá có các túm lông nhỏ. Hoa nhỏ, màu trắng, hình ngôi sao. Hoa mọc thành chùm khoảng 11-12 nhánh, mỗi nhánh có từ 4-6 hoa nhỏ. Quả có 2 cánh do lá dài và có lông rất mịn, dài 3 – 6 cm rộng 0,5 – 0,7 cm. Lúc non có màu xanh nhạt, lúc già màu nâu. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

