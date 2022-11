Nếu Trái Đất lớn bằng sao Mộc điều gì sẽ xảy ra?

1. Lực hấp dẫn của Trái Đất sẽ tăng lên đột biến: vì Sao Mộc lớn hơn Trái Đất 11 lần nên lực hấp dẫn của Trái đất sẽ tăng lên 11 lần. (Nguồn: Genk) Sự khác biệt đáng kể nhất sẽ là về kích thước của mọi thứ. Theo Livescience, mọi thứ sẽ ngắn và thấp hơn, bao gồm núi, cây cối, động vật và con người. (Nguồn: Infonet - Vietnamnet) 2. Áp suất không khí tăng cao và hô hấp trở nên khó khăn hơn: nếu trọng lực của Trái Đất tăng đột ngột điều suất không khí sẽ tăng lên, gây khó khăn cho phổi của chúng ta. (Nguồn: Thietbikythuat) Ngoài ra, bạn sẽ phải đun nước nhiều hơn để nước sôi ở độ cao thông thường. Điều này có thể có tác động đáng kể đến chu kỳ thời tiết, vì các phân tử nước sẽ khó thoát khỏi dạng lỏng và bay hơi (theo National Geographic). (Nguồn: KANGHEN) 3. Các tiểu hành tinh sẽ có nhiều khả năng va vào Trái Đất hơn: sự gia tăng lực hấp dẫn mới của Trái Đất cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nó thu hút các vật thể trong không gian. (Nguồn: Genk) Nếu Trái Đất có kích thước bằng Sao Mộc, nó sẽ có thể kéo thêm nhiều tiểu hành tinh hơn, bao gồm cả những tiểu hành tinh lớn hơn. Theo The Planetary Society, các tiểu hành tinh đủ lớn để gây ra những thay đổi toàn cầu đáng kể. 4. Từ trường của Trái Đất có thể sẽ biến mất: từ trường do lõi Trái Đất tạo ra rất quan trọng đối với sự tồn tại của hành tinh. (Nguồn: Tinhte) Theo Tạp chí Cosmos, nếu không có từ trường, chúng ta sẽ tiếp xúc với lượng bức xạ có hại từ Mặt Trời. (Nguồn: Báo Dân trí) 5. Mặt Trăng sẽ bị xé toạc: theo The What If Show, nếu Trái Đất có nhiều lực hấp dẫn hơn, Mặt Trăng sẽ trải qua những thay đổi lớn về lực thủy triều. Điều này là do Mặt Trăng sẽ bị kéo quá gần giới hạn Roche của Trái đất, một khoảng cách trong thiên văn học được sử dụng để mô tả điểm tại đó các vệ tinh lớn hơn bị kéo ra xa bởi lực hấp dẫn của hành tinh của chúng. Theo đó Mặt Trăng có thể sẽ bị xé toạc bởi lực hấp dẫn của Trái Đất khổng lồ. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Mời quý độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ | VTV24.

1. Lực hấp dẫn của Trái Đất sẽ tăng lên đột biến: vì Sao Mộc lớn hơn Trái Đất 11 lần nên lực hấp dẫn của Trái đất sẽ tăng lên 11 lần. (Nguồn: Genk) Sự khác biệt đáng kể nhất sẽ là về kích thước của mọi thứ. Theo Livescience, mọi thứ sẽ ngắn và thấp hơn, bao gồm núi, cây cối, động vật và con người. (Nguồn: Infonet - Vietnamnet) 2. Áp suất không khí tăng cao và hô hấp trở nên khó khăn hơn: nếu trọng lực của Trái Đất tăng đột ngột điều suất không khí sẽ tăng lên, gây khó khăn cho phổi của chúng ta. (Nguồn: Thietbikythuat) Ngoài ra, bạn sẽ phải đun nước nhiều hơn để nước sôi ở độ cao thông thường. Điều này có thể có tác động đáng kể đến chu kỳ thời tiết, vì các phân tử nước sẽ khó thoát khỏi dạng lỏng và bay hơi (theo National Geographic). (Nguồn: KANGHEN) 3. Các tiểu hành tinh sẽ có nhiều khả năng va vào Trái Đất hơn: sự gia tăng lực hấp dẫn mới của Trái Đất cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nó thu hút các vật thể trong không gian. (Nguồn: Genk) Nếu Trái Đất có kích thước bằng Sao Mộc , nó sẽ có thể kéo thêm nhiều tiểu hành tinh hơn, bao gồm cả những tiểu hành tinh lớn hơn. Theo The Planetary Society, các tiểu hành tinh đủ lớn để gây ra những thay đổi toàn cầu đáng kể. 4. Từ trường của Trái Đất có thể sẽ biến mất: từ trường do lõi Trái Đất tạo ra rất quan trọng đối với sự tồn tại của hành tinh. (Nguồn: Tinhte) Theo Tạp chí Cosmos, nếu không có từ trường, chúng ta sẽ tiếp xúc với lượng bức xạ có hại từ Mặt Trời. (Nguồn: Báo Dân trí) 5. Mặt Trăng sẽ bị xé toạc: theo The What If Show, nếu Trái Đất có nhiều lực hấp dẫn hơn, Mặt Trăng sẽ trải qua những thay đổi lớn về lực thủy triều. Điều này là do Mặt Trăng sẽ bị kéo quá gần giới hạn Roche của Trái đất, một khoảng cách trong thiên văn học được sử dụng để mô tả điểm tại đó các vệ tinh lớn hơn bị kéo ra xa bởi lực hấp dẫn của hành tinh của chúng. Theo đó Mặt Trăng có thể sẽ bị xé toạc bởi lực hấp dẫn của Trái Đất khổng lồ. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Mời quý độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ | VTV24.