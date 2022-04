NASA phát hiện 3 chùm sáng bí ẩn “tấn công” tàu vũ trụ TESS

Khi đang tiến hành phân tích dữ liệu từ TESS, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Simone Scaringi từ Đại học Durham (Anh) đã phát hiện một vật thể vũ trụ hoàn toàn mới. Cụ thể, các nhà khoa học đã phát hiện 3 chùm sáng chói lòa đến từ 3 hệ sao đôi TV Columbae, EI Ursae Majoris và ASASSN-19bh. Các chùm sáng chính là các vi tân tinh. "Vi tân tinh" - "micronova" là một vật thể thiên văn hoàn toàn mới. Chúng đến từ các cực từ của sao lùn trắng, nơi hydro được tích trữ. Nguyên nhân là các sao lùn trắng này trước đó đã có hành vi "ma cà rồng", hút máu người bạn đồng hành. Thỉnh thoảng chúng bị quá tải và tạo ra các vụ nổ nhỏ - chính là vi tân tinh. Sự kiện này rất mạnh mẽ nhưng nhỏ hơn nhiều siêu tân tinh - là vụ nổ cuối đời xé toạc sao lùn trắng. Sao lùn trắng chính là một dạng xác chết sao, được tạo ra sau khi một ngôi sao giống Mặt Trời cạn năng lượng, sụp đổ sau một thời gian bị trương phình thành sao khổng lồ đỏ. Hai vi tân tinh đến từ các sao lùn trắng đã biết, TV Columbae và EI Ursae Majoris, nhưng vi tân tinh thứ ba, ASASSN-19bh, cần nhiều quan sát hơn với thiết bị X-Shooter trên Kính viễn vọng Very Large (VLT) của ESO để xác nhận tình trạng sao lùn trắng của nó. Sao lùn trắng là thiên thể được tạo ra khi các ngôi sao có khối lượng thấp và trung bình "chết" (tiêu thụ hết nhiên liệu phản ứng hạt nhân trong sao). Các ngôi sao này không đủ nặng để sinh ra nhiệt độ ở lõi cần thiết để nung chảy carbon trong các phản ứng tổng hợp hạt nhân sau khi chúng chuyển thành các sao khổng lồ đỏ trong giai đoạn đốt cháy heli. Cuối giai đoạn này, nửa bên ngoài của sao kềnh đỏ sẽ bị đẩy ra không gian tạo thành tinh vân, để lại đằng sau một lõi trơ chứa chủ yếu là carbon và oxy, đó chính là sao lùn trắng. Một ngôi sao lùn trắng có khối lượng khoảng bằng Mặt Trời, có kích thước chỉ lớn hơn Trái Đất một chút. Điều này làm cho sao lùn trắng là một trong những dạng đặc nhất của vật chất, chỉ có các sao nơtron, sao lạ và các sao lượng tử (giả thuyết) có mật độ lớn hơn nó mà thôi. Nhiều sao lùn trắng có kích thước xấp xỉ Sao Hoả khoảng 100 lần nhỏ hơn Mặt Trời. Chúng có thể có khối lượng xấp xỉ Mặt Trời vì thế chúng rất đặc. Các sao lùn trắng là rất nóng, vì thế chúng bức xạ ra ánh sáng trắng. Phần nhiệt này là phần còn lại của nhiệt sinh ra do sự sụp đổ của sao và nó không được bổ sung thêm (trừ trường hợp chúng thu được vật chất từ các sao gần đó), nhưng do bề mặt bức xạ rất nhỏ nên chúng duy trì được sức nóng trong một thời gian dài. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

