Vì sao khám phá vũ trụ khiến máu con người “bay màu” nhanh chóng?

Một công trình nghiên cứu mới đây cho thấy, con người đã gặp thêm một trở ngại mới cho hành trình chinh phục không gian hay xa hơn là tham vọng định cư trên hành tinh khác. Cụ thể, các nhà khoa học đã phát hiện ra máu người đã không tiến hóa phù hợp cho môi trường vũ trụ, cụ thể là hiện tượng các tế bào hồng cầu "tự hủy" nhanh chóng. Theo Giáo sư - bác sĩ Guy Trudel từ Bệnh viện Ottawa và Đại học Ottawa (Canada), việc thiếu máu không gian đã được các phi hành gia báo cáo liên tục khi họ quay trở về Trái Đất kể từ những sứ mệnh không gian đầu tiên nhưng đến nay các nhà khoa học vẫn không biết lí do tại sao. Họ đã tiến hành đối chiếu những gì xảy ra trong cơ thể những phi hành gia làm việc tại Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS trong vòng 6 tháng với người vẫn ở liên tục trên Trái Đất. Kết quả thu được khiến các nhà khoa học thực sự sốc, việc đến và ở lại trạm vũ trụ đã khiến tốc độ tự hủy của hồng cầu tăng lên tới 54%. Việc hồng cầu tự hủy là một cơ chế bình thường của cơ thể, nhưng nếu nó xảy ra nhanh đến bất thường thì chắc chắn sẽ gây thiếu máu nặng, đe dọa sức khỏe và thậm chí cả tính mạng. Sau khi các phi hành gia trở về Trái đất, qua kiểm tra cho thấy tốc độ hủy hồng cầu vẫn cao hơn 30% so với trước đó và mãi 4 tháng sau cơ thể họ mới trở lại bình thường. Phát hiện này sẽ khiến các nhà nghiên cứu không gian phải tính toán lại cho các chuyến du hành liên hành tinh, xây căn cứ ngoài vũ trụ.... mà họ đã dự tính trong thời gian qua. Vì rõ ràng một chuyến đi dài có thể giết chết các phi hành gia. Bên cạnh đó, cơ chế của việc hủy hồng cầu nhanh chóng này vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, ngoài cung cấp cơ sở để tính toán lại việc chăm sóc sức khỏe cho các phi hành gia (chế độ ăn phù hợp, theo dõi sức khỏe, hạn chế tác động của các yếu tố vũ trụ), phát hiện mới này có thể cung cấp con đường mới để can thiệp cho các bệnh nhân thiếu máu thông thường ở Trái Đất. Trước đó, một số nghiên cứu cho thấy việc ở lâu trong không gian sẽ ảnh hưởng đến quá trình máu lưu thông lên não khiến cho các phi hành gia thường xuyên bị sưng tấy, mờ mắt, xương của những nhà phi hành gia sẽ giòn đi và các cơ sẽ teo lại theo thời gian. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy khi ở trong không gian quá lâu những con chuột này sẽ bị lão hóa nhanh hơn và não bộ của chúng xuất hiện dấu hiệu bị tổn thương.

