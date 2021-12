NASA nghiên cứu phản ứng con người để sẵn sàng đón người ngoài hành tinh?

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã mời 24 nhà thần học tại Trung tâm Điều tra thần học CTI ở Princeton, New Jersey, Mỹ đến hi vọng họ có thể trả lời câu hỏi phản ứng của người Trái Đất sẽ như thế nào nếu tìm thấy người ngoài hành tinh? Bên cạnh đó, NASA cũng muốn xem khám phá về người ngoài hành tinh sẽ tác động như thế nào đến ý tưởng của con người về các vị thần và sự sáng tạo. Andrew Davison, nghiên cứu về tôn giáo ở Đại học Cambridge, tiến sĩ hóa sinh ở Oxford, là một trong 24 nhà thần học được NASA mời về thực hiện dự án. Davison tin rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Các nghiên cứu nhóm chuyên gia CTI chỉ ra mối liên hệ giữa niềm tin vào trí tuệ thông minh ngoài Trái Đất và tôn giáo. Những người có mong muốn tìm kiếm ý nghĩa về người ngoài Trái Đất thường không theo một tôn giáo cụ thể nào. CTI là nơi xây dựng những nhịp cầu tập hợp các nhà thần học, nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách để cùng suy nghĩ, tìm hiểu các mối quan tâm toàn cầu. Một trong những lý do NASA chủ động nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia về tâm linh cũng là bởi những tiến bộ trong nỗ lực của nhân loại trong việc tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ đang đạt được những cột mốc mới. Hiện nay đang có hai tàu thăm dò trên sao Hỏa, một số tàu thăm dò quanh sao Mộc và sao Thổ, Kính viễn vọng Web James khổng lồ tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Cơ quan vũ trụ Mỹ hy vọng họ đang đi đúng hướng trong hành trình tìm kiếm sự sống ở những hành tinh khác. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà thần học đều có ý tưởng về sự sống ngoài hành tinh. Ví dụ như Albert Mohler chủ tịch của Southern Baptist Theological Seminary, nơi nhiên cứu thần học, cho rằng đó chỉ là suy đoán và ông không tin vào điều đó. Kính viễn vọng lớn nhất và mạnh nhất của nhân loại, James Webb, vừa được phóng thành công vào không gian ngày 25/12/2021. “Cỗ máy thời gian” được nghiên cứu chế tạo trong gần 30 năm với chi phí lến đến hơn 10 tỷ đô la có thể giúp nhân loại nhìn thấy quá khứ của vũ trụ, và tìm kiếm sự sống bên ngoài Trái đất, mở ra một kỷ nguyên thiên văn học mới. Bằng tia hồng ngoại, James Webb có thể nhìn thấy các phân tử xung quanh các ngôi sao trẻ vẫn đang hình thành. Vì vậy, chúng ta sẽ biết những khối xây dựng nào quan trọng đối với sự sống đã được đưa vào hệ Mặt trời từ khi hình thành. Chúng ta sẽ quan sát hàng trăm trong số đó và chúng ta sẽ có thể thấy các phân tử dựa trên cacbon, những thứ quan trọng đối với sự sống. Và nó sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi lớn về việc chúng ta đến từ đâu. Còn gì nữa không và liệu chúng ta có phải là duy nhất trong vũ trụ hay không? Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

