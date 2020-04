Não của sinh vật bất tử trông như thế nào dưới kính hiển vi?

Bức ảnh hiển vi chụp một lát não chuột biến đổi gen đã giành chiến thắng giải thưởng ảnh khoa học toàn cầu về sự sống qua ống kính hiển vi Olympus Global Image of the Year 2019. Tấm ảnh của Ainara có màn trình diễn màu sắc ấn tượng khi cho thấy những gì đang diễn ra ở não trước khi miễn dịch với hai hợp chất huỳnh quang. Huỳnh quang ấn tượng với các chi tiết đầy màu sắc bên trong một con bọ gấu nước hay sinh vật bất tử dưới ống kính hiển vi. Loài này có thể sống trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất, thậm chí cả trong không gian chân không. Bức ảnh giành chiến thắng ở khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi được chụp nhờ việc kết hợp nhiều chùm tia huỳnh quang với phần mọc ria đã đông lạnh của một con chuột. Lại là một hình ảnh liên quan đến chủ đề “chuột” chụp lại bởi Howard Vindin đến từ Australia. Điểm độc đáo của tấm ảnh là sự tự phát huỳnh quang của phôi chuột được gắn kết với nhau bằng 950 sợi cơ. Buồng trứng của một con ong bắp cày anselmella dưới ống kính hiển vi trông thật đặc biệt. Những nụ hoa của cây arabidopsis thaliana đang phát triển nhìn cận cảnh nhất sẽ có hình dạng thế này. Không phải một sinh vật nào cả, đây là hình ảnh phóng đại 50 lần qua kính hiển vi chế phẩm của axit amin L glutamine và beta alanine được tinh thể hóa từ dung dịch ethanol. Tủy sống chuột sử dụng huỳnh quang GFP và làm nét bằng phương pháp CLARITY. Đây là hình ảnh phóng to của đá thạch anh xanh (prase opal), khiến người ta liên tưởng đến một bờ biển xanh cát vàng. Chân tướng Coronovirus SARS-COV-2 dưới kính hiển vi. Nguồn: Youtube

