Nâng cấp "đáng đồng tiền" nào đưa iPhone 14 Pro lên tầm cao mới?

Tài khoản có tên Fishing 8 trên Weibo cho biết, máy ảnh phía sau iPhone 14 Pro sẽ đi kèm cảm biến lớn hơn 21% so với iPhone 13 Pro gần đây và sử dụng cảm biến 48 MP cho ống kính chính. Các thông số kỹ thuật ống kính khác vẫn như cũ, bao gồm tele và siêu rộng. Camera 48 MP không phải là tin tức mới, việc iPhone 14 Pro có cảm biến lớn hơn sẽ giúp thu nhiều ánh sáng hơn đẻ cải thiện chất lượng chụp thiếu sáng. Cảm biến của iPhone 14 Pro được cho là có kích thước 1/1,3 inch, tăng 21,2% so với cảm biến 1/1,65 inch của camera Wide trên ‌iPhone 13 Pro‌ và ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple trước đây đã nói rằng ông tin rằng chất lượng camera của các mẫu ‌iPhone 14 Pro‌ sẽ "nâng khả năng chụp ảnh bằng camera của điện thoại di động lên một tầm cao mới." Theo nhiều nguồn tin, iPhone 14 hoặc ít nhất là hai phiên bản Pro sẽ được Apple thay đổi thiết kế trong năm nay, loại bỏ rãnh tai thỏ để thay thế bằng camera đục lỗ. Bên cạnh đó, Apple sẽ trang bị một lỗ khoét hình viên thuốc cho camera selfie và camera hồng ngoại, bên cạnh sẽ là một lỗ khoét hình tròn cho máy chiếu điểm. Camera hồng ngoại và máy chiếu điểm là hai thành phần không thể thiếu của cụm cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID. Các đồn đoán và rò rỉ về iPhone 14 Pro cũng cho biết máy sẽ có dung lượng RAM lớn hơn so với iPhone 13 Pro, có khả năng là 8 GB. Chưa rõ dung lượng lưu trữ của máy là bao nhiêu nhưng Apple hoàn toàn có thể giữ nguyên mức bộ nhớ trong tối đa 1 TB cho dòng iPhone cao cấp thế hệ tiếp theo của mình. Thế hệ mới được cho là có bốn phiên bản, kiến được công bố trong tháng 9. Trong đó, iPhone 14 và 14 Pro dùng màn hình 6,1 inch, còn 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. Về cấu hình, bản 14 và 14 Max vẫn dùng chip A15 như trên iPhone 13 hoặc một biến thể với nhiều lõi đồ hoạ hơn. Chỉ các mẫu thuộc dòng Pro mới được trang bị chip A16. Chuyên gia dự đoán Ming-chi Kuo cho hay, chiều dài đường chéo module 48 megapixel trên iPhone 14 Pro sẽ lớn hơn khoảng 25-35% so với camera 12 megapixel trên iPhone 13 Pro. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

