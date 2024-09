Loài chó hiếm nhất thế giới 'tái xuất' sau nửa thế kỷ tuyệt tích

Papua New Guinea, một hòn đảo nằm ở phía bắc Australia, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi cư trú của một loài chó đặc biệt: Chó biết hát New Guinea (New Guinea Singing Dog - NGSD). Được biết đến với tiếng hú độc đáo, loài chó này đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu động vật trên toàn thế giới. (Ảnh:Wikipedia) Chó biết hát New Guinea là một giống chó hoang bản địa của đảo Papua New Guinea, thuộc dòng chó Dingo. Chúng có nguồn gốc từ chó sói châu Á, xuất hiện từ 10.000 đến 15.000 năm trước. (Ảnh:CNN) Với kích thước nhỏ đến trung bình, NGSD có thân hình lực lưỡng, linh hoạt và nhanh nhẹn. (Ảnh:Fandom) Chúng cao từ 35–38 cm và nặng từ 8–14 kg, với bộ lông màu vàng đỏ hoặc đen vàng, thường có các vệt trắng. (Ảnh:Lafayette, IN) Điều làm nên sự khác biệt của NGSD chính là tiếng hú của chúng. Âm thanh này không giống bất kỳ loài chó nào khác, mà được mô tả như một bản giao hưởng, có thể so sánh với tiếng kêu của cá voi lưng gù. Tiếng hú của chúng có thể vang xa, tạo nên một bản nhạc tự nhiên đầy mê hoặc giữa rừng núi Papua.(Ảnh:San Diego Zoo Wildlife Explorers) Trong tự nhiên, NGSD từng được cho là đã tuyệt chủng do sự phát triển của con người và sự lai tạp với các giống chó khác. Tuy nhiên, năm 2016, một đoàn thám hiểm phát hiện 15 con chó hoang ở vùng cao nguyên New Guinea, và nghiên cứu ADN năm 2018 xác nhận đây chính là giống chó biết hát thuần chủng.(Ảnh:Carolina Tiger Rescue) Hiện nay, chỉ còn khoảng 200 đến 300 con NGSD sống trong các vườn thú và khu bảo tồn trên khắp thế giới. (Ảnh:San Diego Zoo Wildlife Explorers) NGSD không chỉ là một loài chó đặc biệt về mặt âm thanh mà còn có giá trị lớn trong nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học đã giải trình tự bộ gene của chúng và phát hiện ra rằng chúng có quan hệ họ hàng gần với chó dingo và các loài chó khác có nguồn gốc Đông Á như chow chow, Akita và shiba inu. Điều này giúp cung cấp thông tin quý giá về sự tiến hóa và đa dạng sinh học của loài chó.(Ảnh:Popular Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

