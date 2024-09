“Sững sờ” số tiền thuê vệ sĩ của tỷ phú hàng đầu thế giới

Tỷ phú Jeff Bezos hiện là người thứ 3 thế giới với khối tài sản 205,8 tỷ USD. Ông được đội ngũ an ninh bảo vệ dù đi bất cứ đâu. Ảnh: AzFin Số liệu của Forbes cho thấy, hãng Amazon chi 1,6 triệu USD/năm để bảo vệ Jeff Bezos. Ảnh: CNBC Không chỉ chi tiền, công ty Amazon còn lắp đặt các tấm chống đạn nơi làm việc của tỷ phú Jeff Bezos trong trụ sở công ty ở Seattle. Các tấm kính chống đạn này dày hơn 3,8 cm, có thể chịu được nhiều phát đạn từ súng trường quân sự. Ảnh: Getty Tương tự, Meta chi gấp ba lần so với các công ty công nghệ khác để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg. Ảnh: CNBC Năm 2023, Meta đã chi 23,4 triệu USD cho vệ sĩ cá nhân của tỷ phú Mark Zuckerberg, bao gồm 9,4 triệu USD cho chi phí an ninh trực tiếp và 14 triệu USD trợ cấp trước thuế nhằm hỗ trợ chi phí bảo vệ cho ông và gia đình. Ảnh: Getty Những năm trước, con số này lên tới hơn 24 triệu USD vào năm 2022 và 25 triệu USD vào năm 2021. Ảnh: Reuters Năm 2023, Tesla chi 2,4 triệu USD cho một công ty an ninh do CEO Elon Musk sở hữu, cùng với 500.000 USD khác cho đến tháng 2 năm nay. Ảnh: CNBCTỷ phú Elon Musk từng chia sẻ rằng trong 8 tháng qua, ông đã bị ám sát "hụt" 2 lần. Vì thế chi phí bảo vệ ông là vô cùng cần thiết. Ảnh: CNBC Nvidia đã chi khoảng 2,2 triệu USD để việc bảo vệ CEO Jensen Huang trong năm tài chính 2024, bao gồm chi phí giám sát nhà ở và tư vấn an ninh, cùng với các dịch vụ xe và tài xế. Ảnh: Getty Năm 2023, Apple đã chi 820.309 USD để thuê vệ sĩ bảo vệ CEO Tim Cook. Đây không phải là số tiền nhỏ nhưng vẫn ít hơn 1,6 triệu USD mà hãng phải trả cho việc sử dụng máy bay riêng của ông. Ảnh: Getty

