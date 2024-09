Xe ga Lifan RAD125 Ragdoll Cat 2024 "sang xịn" rẻ như Honda Wave

Lifan RAD125 Ragdoll Cat 2024 mới ra mắt cuối tháng 9/2024 vừa qua. So với các dòng xe cùng phân khúc, xe có mức giá rất cạnh tranh. Không chỉ thế, RAD125 còn có hiệu suất và cấu hình ấn tượng, đặc biệt phù hợp với những người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn mong muốn sở hữu một chiếc xe máy ổn định và đáng tin cậy. Thiết kế của xe ga Lifan RAD125 Ragdoll Cat 2024 mang phong cách thời trang và năng động, với đường nét thân xe đơn giản, hiện đại cùng với sự lựa chọn màu sắc tươi mới như xanh lá mamba green, màu cam dancing orange sôi động và xanh phấn pink blue nhẹ nhàng. Những màu sắc này không chỉ nổi bật mà còn tràn đầy sức sống, được giới trẻ ưa chuộng. Kích thước tổng thể của Lifan RAD125 Ragdoll Cat 2024 là 1770x735x1075 mm, với chiều cao yên chỉ 740 mm, phù hợp với hầu hết người dùng, đặc biệt là phụ nữ và những người có vóc dáng nhỏ. Chiều dài cơ sở 1300 mm mang lại cảm giác lái ổn định, đặc biệt là khi di chuyển trong đô thị, chiếc xe này cực kỳ linh hoạt. Mặc dù RAD125 Ragdoll Cat được định vị là một mẫu xe tay ga cấp thấp, nhưng Lifan vẫn trang bị cho xe nhiều tính năng công nghệ đáng chú ý. Trước hết, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD cung cấp thông tin rõ ràng, dễ đọc như tốc độ và lượng xăng, không chỉ tăng tính hiện đại mà còn mang lại sự tiện ích cho người dùng. Ngoài ra, việc tích hợp cổng sạc USB giúp người lái có thể sạc điện thoại trong những chuyến đi dài, tăng tính thực tế khi sử dụng xe. Về hệ thống đèn, RAD125 Ragdoll Cat được trang bị đèn LED cho cả đèn trước, đèn hậu và đèn xi-nhan, giúp xe nổi bật khi di chuyển vào ban đêm và tăng cường độ an toàn. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc đôi, trong khi treo sau là loại đơn, giúp hấp thụ hiệu quả các rung động từ mặt đường, mang lại cảm giác lái êm ái hơn. Chiều cao yên 740 mm cho phép hầu hết người dùng dễ dàng chạm chân xuống đất, tăng thêm cảm giác an toàn khi lái xe, đặc biệt là nữ giới. Về động cơ, RAD125 Ragdoll Cat được trang bị động cơ 125cc xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, với công suất tối đa 6,8kW, công suất tối đa 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. So với các dòng xe tay ga cùng phân khúc, động cơ này có công suất ở mức trung bình, nhưng hoàn toàn đủ dùng cho việc di chuyển trong thành phố. Dù là khi khởi động, tăng tốc hay di chuyển trong dòng xe đông đúc, RAD125 Ragdoll Cat vẫn cho thấy sự vận hành ổn định. Mẫu xe này sử dụng hệ thống truyền động vô cấp CVT, dễ dàng vận hành và rất phù hợp với người mới lái hoặc những người muốn có trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt 90 km/h, trong điều kiện đường phố đô thị, tốc độ này hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Thiết kế nhẹ nhàng của Lifan RAD125 Ragdoll Cat giúp trọng lượng của xe chỉ còn 95 kg. Điều này không chỉ làm tăng tính linh hoạt mà còn giúp điều khiển xe ở tốc độ thấp trở nên dễ dàng hơn. Mức giá xe Lifan RAD125 Ragdoll Cat 2024 tại Trung Quốc là 6.599 Nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng, rẻ ngang xe máy số Honda Wave tại Việt Nam. Video: Chi tiết xe máy Lifan Monkey 50cc tại Việt Nam.

