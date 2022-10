Mổ xẻ sự khác biệt giữa iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max

Theo chiến lược phân hóa các thiết bị cơ bản và cao cấp của Apple trong những năm gần đây, iPhone 15 Plus có thể vẫn sẽ trang bị hai ống kính thay vì ba như iPhone 15 Pro Max. Về mặt hiển thị iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ giữ nguyên sự khác biệt về công nghệ màn hình như iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max, vì màn hình Super Retina XDR cùng công nghệ ProMotion. Về phần cấu hình, theo thông tin rò rỉ từ tài khoản Twitter mang tên @LeaksApplePro, hai phiên bản cơ bản là iPhone 15 và iPhone 15 Plus có thể vẫn sẽ dùng vi xử lý A16 Bionic với một số cải tiến nhỏ về vi kiến trúc bên trong, Trong khi hai phiên bản cao cấp hơn là iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ sử dụng thế hệ Apple Silicon mới là A17 Bionic, hứa hẹn sẽ giúp cho iPhone 14 Pro Max trở thành một trong những chiếc điện thoại có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ trên thị trường smartphone. Về mức dung lượng RAM và bộ nhớ trong thì cả iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có thể sẽ vẫn giống như thế hệ tiền nhiệm với 6 GB RAM và đi kèm với phiên bản bộ nhớ trong tối đa lên đến 1 TB với bản iPhone 14 Pro Max và tối đa 512 GB cho bản iPhone 15 giống như các thế hệ trước đây. Không chỉ có sự khác biệt về thiết kế màn hình, bộ đôi iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có thể vẫn sẽ khác biệt về thông số camera. Nếu xét theo truyền thống giữ nguyên thông số nhưng nâng cấp tính năng của Apple iPhone 15 Plus vẫn sẽ được trang bị cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, trong khi đó iPhone 15 Pro Max sẽ có được ba cảm biến ở mặt sau có độ phân giải lần lượt là 48 MP 12 MP 12 MP. Trong khi đó iPhone 15 Pro Max có thể sẽ được trang bị hệ thống ống kính tiềm vọng, hứa hẹn sẽ tăng khả năng phóng đại của thiết bị nhằm cạnh tranh với các đối thủ, đồng thời còn cải thiện chất lượng trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng lên tầm cao mới. iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ có sự cải tiến về thời lượng sử dụng pin so với thế hệ tiền nhiệm nhưng cả hai phiên bản sẽ hơi chênh lệch một chút. Dự đoán, iPhone 15 Plus sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 4.352 mAh, trong khi iPhone 15 Pro Max sẽ sở hữu viên pin 4.400 mAh. Hơn nữa, sau mỗi phiên bản cập nhật iOS thì Apple luôn tối ưu hiệu năng và cải tiến một số tính năng để các thiết bị luôn tiết kiệm điện năng tiêu thụ và mang lại thời lượng sử dụng lâu dài hơn. Vậy nên, nếu nhu cầu sử dụng không quá cao nhưng muốn có một thiết bị đủ lớn, đủ "trâu" thì iPhone 15 Plus là một lựa chọn hợp lý còn iPhone 15 Pro Max sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng ưu tiên thời lượng và nhiều tính năng mới. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

Theo chiến lược phân hóa các thiết bị cơ bản và cao cấp của Apple trong những năm gần đây, iPhone 15 Plus có thể vẫn sẽ trang bị hai ống kính thay vì ba như iPhone 15 Pro Max. Về mặt hiển thị iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ giữ nguyên sự khác biệt về công nghệ màn hình như iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max, vì màn hình Super Retina XDR cùng công nghệ ProMotion. Về phần cấu hình, theo thông tin rò rỉ từ tài khoản Twitter mang tên @LeaksApplePro, hai phiên bản cơ bản là iPhone 15 và iPhone 15 Plus có thể vẫn sẽ dùng vi xử lý A16 Bionic với một số cải tiến nhỏ về vi kiến trúc bên trong, Trong khi hai phiên bản cao cấp hơn là iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ sử dụng thế hệ Apple Silicon mới là A17 Bionic, hứa hẹn sẽ giúp cho iPhone 14 Pro Max trở thành một trong những chiếc điện thoại có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ trên thị trường smartphone. Về mức dung lượng RAM và bộ nhớ trong thì cả iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có thể sẽ vẫn giống như thế hệ tiền nhiệm với 6 GB RAM và đi kèm với phiên bản bộ nhớ trong tối đa lên đến 1 TB với bản iPhone 14 Pro Max và tối đa 512 GB cho bản iPhone 15 giống như các thế hệ trước đây. Không chỉ có sự khác biệt về thiết kế màn hình, bộ đôi iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có thể vẫn sẽ khác biệt về thông số camera. Nếu xét theo truyền thống giữ nguyên thông số nhưng nâng cấp tính năng của Apple iPhone 15 Plus vẫn sẽ được trang bị cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, trong khi đó iPhone 15 Pro Max sẽ có được ba cảm biến ở mặt sau có độ phân giải lần lượt là 48 MP 12 MP 12 MP. Trong khi đó iPhone 15 Pro Max có thể sẽ được trang bị hệ thống ống kính tiềm vọng, hứa hẹn sẽ tăng khả năng phóng đại của thiết bị nhằm cạnh tranh với các đối thủ, đồng thời còn cải thiện chất lượng trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng lên tầm cao mới. iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ có sự cải tiến về thời lượng sử dụng pin so với thế hệ tiền nhiệm nhưng cả hai phiên bản sẽ hơi chênh lệch một chút. Dự đoán, iPhone 15 Plus sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 4.352 mAh, trong khi iPhone 15 Pro Max sẽ sở hữu viên pin 4.400 mAh. Hơn nữa, sau mỗi phiên bản cập nhật iOS thì Apple luôn tối ưu hiệu năng và cải tiến một số tính năng để các thiết bị luôn tiết kiệm điện năng tiêu thụ và mang lại thời lượng sử dụng lâu dài hơn. Vậy nên, nếu nhu cầu sử dụng không quá cao nhưng muốn có một thiết bị đủ lớn, đủ "trâu" thì iPhone 15 Plus là một lựa chọn hợp lý còn iPhone 15 Pro Max sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng ưu tiên thời lượng và nhiều tính năng mới. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).