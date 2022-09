"Mổ xẻ" loạt tính năng đẳng cấp của iPhone 14 series

iPhone 14 gồm 4 phiên bản là iPhone 14 (màn hình 6,1 inch), iPhone 14 Plus (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và Pro Max (6,7 inch). Bộ đôi Pro sở hữu dải khuyết mới, camera và hiệu năng được nâng cấp mạnh. Cả iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã có viền màn hình tinh tế hơn và tỷ lệ khung hình cao hơn nhưng vẫn giữ kết cấu khung nhôm và mặt kính Ceramic Shield. Đồng thời, màn hình vẫn có tốc độ làm mới 60Hz quen thuộc. Hai camera sau chéo vẫn giữ nguyên bố cục. Bù lại, 2 sản phẩm đã có ít nhất một màu mới. Danh sách màu đầy đủ gồm: tím, xanh lam, đen, trắng và đỏ. Tính năng được nhấn mạnh trên iPhone 14 và 14 Plus là liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh. Khi đến những khu vực không có sóng di động, người dùng có thể bật kết nối vệ tinh để gửi tin nhắn khẩn cấp thông qua hướng dẫn trên màn hình. Apple cho biết thiết bị có thể gửi tin nhắn qua vệ tinh trong chưa đầy 15 giây nếu trời quang, điều kiện thời tiết tốt. Với ứng dụng Find My, người dùng còn có thể chia sẻ vị trí cho bạn bè bằng vệ tinh mà không cần kết nối mạng. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí trong 2 năm đầu cho người dùng iPhone 14, hiện chỉ hỗ trợ tại Mỹ và Canada. Apple đã cải thiện iPhone 14 ở một số điểm, chẳng hạn như camera trước, thời lượng pin và kết nối không dây (cả di động và Wi-fi), đồng thời trang bị chip A15 Bionic nhanh hơn từ các mẫu iPhone 13 Pro trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus. iPhone 14 và iPhone 14 Pro đều có cảm biến chính 12MP lớn hơn và camera siêu rộng 12MP tốt hơn từ iPhone 13 Pro cũng như camera trước 12MP mới với khả năng tự động lấy nét. Điều này đồng nghĩa với việc camera sẽ có cảm biến lớn hơn và khẩu độ rộng hơn, cho phép thu lại nhiều ánh sáng hơn, cho khả năng nhiếp ảnh tốt hơn. Đúng như đồn đoán, thay đổi đầu tiên của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max nằm ở dải khuyết mặt trước thay bằng viên thuốc. Đây là lần đầu tiên Apple thiết kế lại màn hình của iPhone từ thế hệ iPhone X năm 2017. Đúng như tin đồn, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hỗ trợ chế độ màn hình luôn bật (always-on), cho phép người dùng xem giờ và các widget mà không cần bật màn hình. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max gồm các màu đen, trắng, vàng và tím. Thiết bị có giá khởi điểm 999 USD cho phiên bản 6,1 inch, và 1.099 USD cho bản 6,7 inch, bộ nhớ trong tối đa 1 TB, lên kệ từ 16/9. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

