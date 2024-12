Mở mộ cổ, choáng váng phát hiện kho báu khủng bên trong

Một nam sinh viên tên Thomas Lucking, 23 tuổi, đã tìm thấy kho báu trị giá 4,5 tỷ đồng trong một ngôi mộ cổ ở Winfarthing, Norfolk, Anh. Lucking phát hiện ra một chiếc vòng cổ và mặt dây chuyền vàng bằng máy dò kim loại. (Ảnh: PA) Món đồ có giá trị nhất là một mặt dây chuyền vàng lớn, được tìm thấy trên bộ xương phụ nữ, có giá trị lên tới 140.000 bảng Anh (4,5 tỷ đồng). Người phụ nữ này được chôn cất vào khoảng năm 650 đến 675 sau Công nguyên và là một trong những người Anglo-Saxon đầu tiên cải đạo sang Cơ đốc giáo.(Ảnh: PA) Bảo tàng lâu đài Norwich rất quan tâm đến những đồ vật này. Lucking cho biết, anh sẽ chia lợi nhuận từ việc bán kho báu với chủ đất và người bạn của mình. Anh cũng dự định dùng số tiền đó để đặt cọc mua nhà. (Ảnh: PA) Michael Lewis, người đứng đầu bộ phận cổ vật và kho báu di động của Bảo tàng Anh, cho biết phát hiện này có thể đóng góp to lớn vào kiến thức khảo cổ học. (Ảnh: PA) Thời kỳ Anglo-Saxon, kéo dài từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 11, là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử nước Anh. Sau khi Đế chế La Mã rút lui khỏi đảo Anh vào năm 410, các bộ tộc German như Angles, Saxons và Jutes bắt đầu định cư tại đây.(Ảnh: historymaps) Ban đầu, các bộ tộc này sống rải rác trong nhiều vương quốc nhỏ, nhưng đến năm 927, Vua Athelstan đã thống nhất các vương quốc này thành Vương quốc Anh. Thời kỳ này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và ngôn ngữ Anglo-Saxon, với tiếng Anh cổ trở thành ngôn ngữ chính thức.(Ảnh: Historic UK) Người Anglo-Saxon không chỉ nổi bật với các chiến công quân sự mà còn với những đóng góp văn hóa đáng kể. Họ xây dựng nhiều tu viện, nhà thờ và phát triển nghệ thuật thủ công như chế tác kim loại và dệt may. Các tác phẩm văn học như “Beowulf” cũng ra đời trong thời kỳ này, phản ánh sâu sắc đời sống và tư tưởng của người Anglo-Saxon.(Ảnh: Wikipedia) Thời kỳ Anglo-Saxon kết thúc vào năm 1066 khi người Norman xâm chiếm Anh. Tuy nhiên, di sản của họ vẫn còn hiện diện rõ nét trong ngôn ngữ, văn hóa và kiến trúc của nước Anh hiện đại.(Ảnh: Look and Learn) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Một nam sinh viên tên Thomas Lucking, 23 tuổi, đã tìm thấy kho báu trị giá 4,5 tỷ đồng trong một ngôi mộ cổ ở Winfarthing, Norfolk, Anh. Lucking phát hiện ra một chiếc vòng cổ và mặt dây chuyền vàng bằng máy dò kim loại. (Ảnh: PA) Món đồ có giá trị nhất là một mặt dây chuyền vàng lớn, được tìm thấy trên bộ xương phụ nữ, có giá trị lên tới 140.000 bảng Anh (4,5 tỷ đồng). Người phụ nữ này được chôn cất vào khoảng năm 650 đến 675 sau Công nguyên và là một trong những người Anglo-Saxon đầu tiên cải đạo sang Cơ đốc giáo.(Ảnh: PA) Bảo tàng lâu đài Norwich rất quan tâm đến những đồ vật này. Lucking cho biết, anh sẽ chia lợi nhuận từ việc bán kho báu với chủ đất và người bạn của mình. Anh cũng dự định dùng số tiền đó để đặt cọc mua nhà. (Ảnh: PA) Michael Lewis, người đứng đầu bộ phận cổ vật và kho báu di độn g của Bảo tàng Anh, cho biết phát hiện này có thể đóng góp to lớn vào kiến thức khảo cổ học. (Ảnh: PA) Thời kỳ Anglo-Saxon, kéo dài từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 11, là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử nước Anh. Sau khi Đế chế La Mã rút lui khỏi đảo Anh vào năm 410, các bộ tộc German như Angles, Saxons và Jutes bắt đầu định cư tại đây.(Ảnh: historymaps) Ban đầu, các bộ tộc này sống rải rác trong nhiều vương quốc nhỏ, nhưng đến năm 927, Vua Athelstan đã thống nhất các vương quốc này thành Vương quốc Anh. Thời kỳ này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và ngôn ngữ Anglo-Saxon, với tiếng Anh cổ trở thành ngôn ngữ chính thức.(Ảnh: Historic UK) Người Anglo-Saxon không chỉ nổi bật với các chiến công quân sự mà còn với những đóng góp văn hóa đáng kể. Họ xây dựng nhiều tu viện, nhà thờ và phát triển nghệ thuật thủ công như chế tác kim loại và dệt may. Các tác phẩm văn học như “Beowulf” cũng ra đời trong thời kỳ này, phản ánh sâu sắc đời sống và tư tưởng của người Anglo-Saxon.(Ảnh: Wikipedia) Thời kỳ Anglo-Saxon kết thúc vào năm 1066 khi người Norman xâm chiếm Anh. Tuy nhiên, di sản của họ vẫn còn hiện diện rõ nét trong ngôn ngữ, văn hóa và kiến trúc của nước Anh hiện đại.(Ảnh: Look and Learn) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.