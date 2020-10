Mổ lợn mừng 4 triệu subcribes và những lần ăn mừng “lố” của bà Tân Vlog

Trong khi con trai Hưng Vlog bị khóa kênh vì đăng tải video không phù hợp thuần phong mỹ tục, bà Tân Vlog mới đây khiến dân mạng chú ý với màn mổ lợn ăn mừng 4 triệu subcribe trên Youtube. Sau gần 1,5 năm hoạt động, thành tích này của bà Tân quả là con số đáng mơ ước đối với nhiều Youtuber. Tuy nhiên, đăng tải vào thời điểm ''nhạy cảm'', clip làm lợn quay khổng lồ ăn mừng 4 triệu subcribe của bà Tân đang bị cho là ''quá lố''. Trước đó, bà Tân đã từng có nhiều màn ăn mừng hoành tráng với những món ăn siêu to khổng lồ như thế này. Phải kể đến mâm xôi gà "siêu to khổng lồ" được bà Tân làm để ăn mừng kênh Youtube đạt được huân chương kỷ lục Việt Nam, với sự góp mặt của 3 ''người cháu'' ngoại quốc. Những lần sau đó, bà Tân liên tục gây chú ý với loạt món ăn siêu to khổng lồ khác mừng thành tích như cốc trà sữa 60 lít, cốc dưa hấu dầm hay trà Thái khủng,....và không thể thiếu sự xuất hiện của các cháu. Những clip này ban đầu được dân mạng hưởng ứng, tuy nhiên sau đó xuất hiện quá nhiều khiến kênh của bà Tân trở nên nhàm chán. Nội dung các đoạn video không quá khác biệt, bị đánh giá là thiếu sáng tạo. Các ''thánh soi'' còn bóc mẽ một sự thật kinh hoàng trong những clip nấu món siêu to khổng lồ của bà Tân. Người phụ nữ này thường xuyên dùng một chiếc thìa rất to để khuấy món ăn, trong khi trong một số khung hình, dân mạng phát hiện bà từng dùng vật dụng này để... cho lợn ăn. Ngoài vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, video của bà Tân gây phản cảm bởi quá lãng phí. Nhiều người đặt ra câu hỏi những món ăn này sẽ được xử lý thế nào nếu không được ''các cháu'' ăn hết? Sau đó, những lần ăn mừng ''quá lố'' của bà Tân vẫn tiếp tục được thực hiện, từ hấp nồi cua khủng đãi các cháu nhân dịp nhận lương lần đầu, cho đến làm nồi lẩu Thái siêu to khổng lồ mừng U23 Việt Nam chiến thắng,... Kênh Bà Tân Vlog được thành lập vào 8/2/2018, nhưng phải đến tháng 5/2019 mới chính thức hoạt động. Hiện tại, dù không còn quá hot như thời điểm mới ra mắt nhưng sức hút từ các clip của bà Tân Vlog chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi vẫn đạt lượt xem trung bình 500 nghìn cho đến vài triệu view. Theo trang Social Blade, Bà Tân Vlog đang được xếp hạng 45 trong danh sách các kênh YouTube hot nhất Việt Nam. Thu nhập từ YouTube của bà Tân Vlog ước tính khoảng 3.900-62.000 USD/ tháng (tương đương khoảng 89,7 triệu - 1,4 tỉ đồng). Tuy nhiên thời gian gần đây, kênh YouTube của gia đình bà Tân Vlog như Hưng Vlog, Hưng Troll, Hậu Troll... vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến việc nấu nướng thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh, nội dung clip nhảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục,... Mới đây nhất, Hưng Vlog - con trai bà Tân đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt lần thứ hai về hành vi đăng tải video lên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật. Hiện tại, kênh Youtube của Hưng đã bị khóa và tắt kiếm tiền. Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog | VTV24

Trong khi con trai Hưng Vlog bị khóa kênh vì đăng tải video không phù hợp thuần phong mỹ tục, bà Tân Vlog mới đây khiến dân mạng chú ý với màn mổ lợn ăn mừng 4 triệu subcribe trên Youtube. Sau gần 1,5 năm hoạt động, thành tích này của bà Tân quả là con số đáng mơ ước đối với nhiều Youtuber. Tuy nhiên, đăng tải vào thời điểm ''nhạy cảm'', clip làm lợn quay khổng lồ ăn mừng 4 triệu subcribe của bà Tân đang bị cho là ''quá lố''. Trước đó, bà Tân đã từng có nhiều màn ăn mừng hoành tráng với những món ăn siêu to khổng lồ như thế này. Phải kể đến mâm xôi gà "siêu to khổng lồ" được bà Tân làm để ăn mừng kênh Youtube đạt được huân chương kỷ lục Việt Nam, với sự góp mặt của 3 ''người cháu'' ngoại quốc. Những lần sau đó, bà Tân liên tục gây chú ý với loạt món ăn siêu to khổng lồ khác mừng thành tích như cốc trà sữa 60 lít, cốc dưa hấu dầm hay trà Thái khủng,....và không thể thiếu sự xuất hiện của các cháu. Những clip này ban đầu được dân mạng hưởng ứng, tuy nhiên sau đó xuất hiện quá nhiều khiến kênh của bà Tân trở nên nhàm chán. Nội dung các đoạn video không quá khác biệt, bị đánh giá là thiếu sáng tạo. Các ''thánh soi'' còn bóc mẽ một sự thật kinh hoàng trong những clip nấu món siêu to khổng lồ của bà Tân. Người phụ nữ này thường xuyên dùng một chiếc thìa rất to để khuấy món ăn, trong khi trong một số khung hình, dân mạng phát hiện bà từng dùng vật dụng này để... cho lợn ăn. Ngoài vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, video của bà Tân gây phản cảm bởi quá lãng phí. Nhiều người đặt ra câu hỏi những món ăn này sẽ được xử lý thế nào nếu không được ''các cháu'' ăn hết? Sau đó, những lần ăn mừng ''quá lố'' của bà Tân vẫn tiếp tục được thực hiện, từ hấp nồi cua khủng đãi các cháu nhân dịp nhận lương lần đầu, cho đến làm nồi lẩu Thái siêu to khổng lồ mừng U23 Việt Nam chiến thắng,... Kênh Bà Tân Vlog được thành lập vào 8/2/2018, nhưng phải đến tháng 5/2019 mới chính thức hoạt động. Hiện tại, dù không còn quá hot như thời điểm mới ra mắt nhưng sức hút từ các clip của bà Tân Vlog chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi vẫn đạt lượt xem trung bình 500 nghìn cho đến vài triệu view. Theo trang Social Blade, Bà Tân Vlog đang được xếp hạng 45 trong danh sách các kênh YouTube hot nhất Việt Nam. Thu nhập từ YouTube của bà Tân Vlog ước tính khoảng 3.900-62.000 USD/ tháng (tương đương khoảng 89,7 triệu - 1,4 tỉ đồng). Tuy nhiên thời gian gần đây, kênh YouTube của gia đình bà Tân Vlog như Hưng Vlog, Hưng Troll, Hậu Troll... vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến việc nấu nướng thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh, nội dung clip nhảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục,... Mới đây nhất, Hưng Vlog - con trai bà Tân đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt lần thứ hai về hành vi đăng tải video lên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật. Hiện tại, kênh Youtube của Hưng đã bị khóa và tắt kiếm tiền. Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog | VTV24