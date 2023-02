Mê mệt những nâng cấp sáng giá trên iPhone 15 Pro

Theo dự kiến, Apple sẽ cho ra mắt dòng iPhone 15 mới vào tháng 9, song hiện có rất nhiều tin đồn về iPhone 15 Pro rò rỉ trên mạng. Theo 9to5mac, Apple đang có kế hoạch ra mắt chiếc iPhone 15 Pro với màu đỏ sẫm mới. Nguồn tin từ công ty nghiên cứu chuỗi cung ứng TrendForce của Đài Loan cho biết Apple đã đặt hàng các loại RAM có dung lượng cao hơn để trang bị cho iPhone 15 Pro. Theo TrendForce, Apple sẽ "tăng dung lượng và thông số kỹ thuật cho giải pháp DRAM dùng trên thế hệ iPhone tiếp theo, dự kiến ra mắt trong năm nay". Hồi tháng 10/2022, công ty này cũng dự đoán Táo khuyết sẽ "nâng cấp dung lượng bộ nhớ" trên iPhone thế hệ mới, với dung lượng RAM trên dòng Pro tăng từ 6 GB lên 8 GB, trong khi iPhone 15 tiêu chuẩn sẽ có 6 GB RAM. Apple chưa từng công bố dung lượng RAM trên các đời iPhone. Tuy nhiên thông qua file dữ liệu trong ứng dụng lập trình Xcode, MacRumors cho biết toàn bộ dòng iPhone 14 trang bị RAM 6 GB. Trên thế hệ 2021, iPhone 13 mini và iPhone 13 có RAM 4 GB, còn bộ đôi iPhone 13 Pro là 6 GB. Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết Apple có kế hoạch chuyển nút nguồn và chỉnh âm lượng từ vật lý sang cảm ứng lực trên iPhone 15 Pro. Hãng dự kiến bổ sung 2 bộ rung Taptic Engine để mô phỏng cảm giác khi người dùng tác động lực lên khu vực chứa nút. Jeff Pu, nhà phân tích công nghệ của Haitong Securities, cho biết iPhone 15 Pro sẽ có nâng cấp sáng giá về thiết kế, iPhone 15 Pro sẽ có khung làm bằng titan. Đây là loại vật liệu cao cấp với giá thành đắt, bền và nhẹ hơn khung thép không gỉ của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Pu dự đoán dòng iPhone 15 vẫn có 4 phiên bản với 2 kích thước, gồm 6,1 inch (iPhone 15, 15 Pro) và 6,7 inch (iPhone 15 Plus, 15 Pro Max). Cả 4 model sẽ chuyển sang cổng kết nối USB-C, trang bị modem Snapdragon X70 5G. Theo Pu, Apple có thể tiếp tục tách biệt cấu hình giữa dòng Pro và tiêu chuẩn. Bộ đôi iPhone 15 Pro sẽ trang bị 8 GB RAM, chip xử lý A17 do TSMC sản xuất trên tiến trình 3 nm. Trong khi đó, iPhone 15 và 15 Plus dùng chip A16 Bionic (4 nm) và RAM 6 GB. Tương tự những tin đồn trước, Pu cho biết iPhone 15 Pro Max sẽ trang bị camera telephoto với công nghệ tiềm vọng, cho khả năng zoom quang xa hơn. Trong khi đó, camera chính 48 MP có thể được mang lên iPhone 15 và 15 Plus, thay vì chỉ xuất hiện trên dòng Pro như iPhone 14. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

