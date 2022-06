iFan thất vọng toàn tập với hình ảnh rò rỉ của iPhone 15 Pro Max

Mới đây, trên kênh YouTube của Technizo Concept đã tưng ra video concept của iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, đây có thể là bản concept khiến các iFan thất vọng nhất. Mẫu iPhone 15 Pro Max có màn hình 6.7 inch và iPhone 15 Pro thì có kích thước nhỏ hơn, cụ thể là 6.1 inch. Cả hai có màn hình hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz. Tuy nhiên iPhone 15 Pro Max với màu vàng đồng vẫn mang một thiết kế cũ vuông vức đã có mặt từ iPhone 12. Các nút bấm vật lý không có gì thay đổi. Cụm camera to hơn và tai thỏ đã biến mất tương tự như các bản concept và dự đoán về iPhone 14. Điểm nhấn ở mặt trước iPhone có lẽ nằm ở việc phần notch đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là camera đục lỗ kép. Nếu như phiên bản 14 sẽ là màn hình đục lỗ đi kèm viên thuốc, thì ở bản 15, Apple đã khiến viên thuốc biến mất hoàn toàn. Cụm camera to hơn và tai thỏ đã biến mất tương tự như các bản concept và dự đoán về iPhone 14. Các thông số kỹ thuật khác không được tiết lộ, tuy nhiên nhiều khả năng, iPhone 15 sẽ là nâng cấp về con chip mạnh hơn và những tính năng đặc biệt của camera. Theo The Elec, Apple sẽ đưa ống kính tiềm vọng vào iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max với khả năng zoom quang học 5x. Dự kiến ít nhất phải chờ đến năm 2023 chúng ta mới được diện kiến mẫu iPhone 15 này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu bản concept này thật sự sẽ là iPhone 15 trong tương lai chắc chắn sẽ khiến không ít iFan thất vọng. Nguyên nhân là vì họ không muốn phải chi một số tiền không ít để nâng cấp lên một thiết bị mới nhưng thiết kế vẫn như đời iPhone cũ. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Mới đây, trên kênh YouTube của Technizo Concept đã tưng ra video concept của iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, đây có thể là bản concept khiến các iFan thất vọng nhất. Mẫu iPhone 15 Pro Max có màn hình 6.7 inch và iPhone 15 Pro thì có kích thước nhỏ hơn, cụ thể là 6.1 inch. Cả hai có màn hình hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz. Tuy nhiên iPhone 15 Pro Max với màu vàng đồng vẫn mang một thiết kế cũ vuông vức đã có mặt từ iPhone 12. Các nút bấm vật lý không có gì thay đổi. Cụm camera to hơn và tai thỏ đã biến mất tương tự như các bản concept và dự đoán về iPhone 14 . Điểm nhấn ở mặt trước iPhone có lẽ nằm ở việc phần notch đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là camera đục lỗ kép. Nếu như phiên bản 14 sẽ là màn hình đục lỗ đi kèm viên thuốc, thì ở bản 15, Apple đã khiến viên thuốc biến mất hoàn toàn. Cụm camera to hơn và tai thỏ đã biến mất tương tự như các bản concept và dự đoán về iPhone 14. Các thông số kỹ thuật khác không được tiết lộ, tuy nhiên nhiều khả năng, iPhone 15 sẽ là nâng cấp về con chip mạnh hơn và những tính năng đặc biệt của camera. Theo The Elec, Apple sẽ đưa ống kính tiềm vọng vào iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max với khả năng zoom quang học 5x. Dự kiến ít nhất phải chờ đến năm 2023 chúng ta mới được diện kiến mẫu iPhone 15 này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu bản concept này thật sự sẽ là iPhone 15 trong tương lai chắc chắn sẽ khiến không ít iFan thất vọng. Nguyên nhân là vì họ không muốn phải chi một số tiền không ít để nâng cấp lên một thiết bị mới nhưng thiết kế vẫn như đời iPhone cũ. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple