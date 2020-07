“Mất tích” vài năm, Khởi My bất ngờ trở lại công bố tin vui

Là một trong những nữ ca sĩ đình đám thuộc thế hệ 9x với bản hit "Là con gái thật tuyệt", "Vì sao",... Khởi My không còn là cái tên xa lạ với những người yêu âm nhạc. Nữ ca sĩ còn được biết đến với vai trò MC và trở thành khách mời của nhiều chương trình, gameshow nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Sau khi công khai mối quan hệ và tổ chức đám cưới với Kevin Khánh, Khởi My bất ngờ rút khỏi showbiz và kín tiêng hơn hẳn. Từ đó đến nay, Khởi My dành thời gian thỏa mãn đam mê chơi game của mình. Thay vì những gameshow đình đám, Khởi My trở thành nhân vật chính livestream trên trang cá nhân của mình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ fan. Được biết, tựa game Khởi My yêu thích và chơi tích cực nhất là LMHT. Sau thời gian dài ở ẩn, ngày 9/7 vừa qua, Khởi My khiến người hâm mộ và cộng đồng game thủ không khỏi bất ngờ khi tuyên bố lấn sân sang nghiệp streamer. Cụ thể, theo thông tin từ một nhân viên của OTA Network, Khởi My đã ký hợp đồng chính thức trở thành streamer trên nền tảng Facebook Gaming. Giọng ca "Là con gái thật tuyệt" cũng chia sẻ rằng mình sẽ stream LMHT và nhiều tựa game khác theo phong cách tấu hài, phục vụ cho khán giả. Đây quả là tin vui với những ai yêu mến Khởi My và tựa game LMHT, PUBG,... Với phong cách "hú hét nhiều hơn cả chơi", chắc chắn Khởi My sẽ đem lại những phút giây thư giãn thú vị cho cộng đồng mê game Việt trong thời gian tới. Hiện tại, Khởi My vẫn đang giữ vị trí là một trong số những người nổi tiếng có lượng theo dõi khủng trên Facebook, với hơn 10 triệu follows. Tổng Hợp Khi Người Nổi Tiếng Chơi Tik Tok Lầy Đừng Hỏi. Nguồn: Youtube

