Sao Việt cuồng game: Ngô Kiến Huy “tậu” PC khủng, Hiền Hồ làm đại sứ PUBG Mobile

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp cuốn hút, sở hữu lượng fan đông đảo, ít ai biết rằng Chi Pu cũng là một trong số những nghệ sĩ Việt có đam mê với game online. Nữ diễn viên đã từng trở thành đại sứ của PUBG Mobile tham gia PUBG Mobile Club Open 2019 (PMCO 2019) tại Berlin (Đức). Tuy chỉ dừng chân ở Top 9 nhưng Chi Pu đã kịp "trình làng" kỹ năng chơi PUBG cùng nhan sắc ngày càng mặn mà của mình. Ngô Kiến Huy là một trong những minh chứng cho thấy khi sao Việt đã cuồng game thì "không phải dạng vừa". Nam ca sĩ từng khiến các game thủ phải trầm trồ với độ chịu chơi khi đầu tư gần 70 triệu đồng cho góc gaming mơ ước. Anh cho biết dàn PC khủng này để phục vụ cho công cuộc try-hard game Liên Minh Huyền Thoại. Chàng Bắp chuyên chơi ở vị trí Hỗ trợ, và rất ưa thích những vị tướng dạng kéo như Thresh hay Nautilus, thậm chí là vị tướng "ẻo lả'' Taric. Nữ ca sĩ xinh đẹp Hiền Hồ từng "làm mưa làm gió" cộng đồng game thủ khi xuất hiện trên video game của streamer đình đám ViruSs. Không ít lần Hiền Hồ khiến nam streamer cảm thấy thú vị trước kỹ năng, cách xử lý tình huống khi gặp kẻ địch trong game của mình. ViruSs đánh giá Hiền Hồ là người chơi game ở mức khá, nếu thường xuyên tập luyện thậm chí cô nàng có thể lên level rất nhanh. Gây ấn tượng với người hâm mộ nhờ giọng hát ngọt ngào cao vút, thành công khi thử sức sang lĩnh vực điện ảnh, cô nàng Hoàng Yến Chibi đằng sau ánh đèn sân khấu lại là người khá mê game. Trong một dịp xuất hiện trên kênh của Misthy, Hoàng Yến đã trổ tài chơi đường giữa khi cầm trong tay tướng tủ Điêu Thuyền. Dù không quá xuất sắc nhưng nữ ca sĩ vẫn có được KDA ổn định khi dual cùng cô bạn thân là streamer tài năng. Ưng Hoàng Phúc mê game đến mức được fan ưu ái gọi là game thủ tay ngang. Anh thường xuyên thể hiện đam mê với những tựa game đồ họa kiếm hiệp đình đám một thời. Khi Tân Thiên Long Mobile VNG xuất hiện ở Việt Nam, anh còn được mời hát ca khúc chủ đề cho tựa game đình đám này. Được biết đến là một trong những nam ca sĩ sở hữu chất giọng đỉnh cao, thành công qua cuộc thi Vietnam Idol, ngoài đời Trung Quân Idol vốn là fan cuồng của các thể loại game online. Trung Quân chia sẻ thường xuyên chơi Playstation và Xbox với 2 người bạn Đăng Khoa và Phương Anh Idol. Ngoài các tựa game huyền thoại như Võ lâm truyền kỳ, Audition, Kiếm thế, nam ca sĩ còn khá mê giải trí với EdgeWorld, City of Wonder, Gunny,... Khi Khởi My nói tiếng TRUNG QUỐC cực gắt trong PUBG sẽ ra sao !? | CƯỜI RỤNG TRỨNG CÙNG WIN.D. Nguồn: Youtube

