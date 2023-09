“Mắt chữ A mồm chữ O” với những loài cây quái đản nhất thế giới

1. Cây rung động ở Namibia: Rừng cây rung động ở Namibia là một khu vực nổi tiếng với loài cây rung động (Aloe dichotoma) có dáng vẻ ngoại hình lớn nhưng lại là những cây rỗng và dễ bị tổn thương. Cây rung động có thân trụ mập mạp, có đường kính lên tới 1 mét, và phủ đầy vảy màu nâu vàng. Chúng có tên khoa học Aloe dichotoma vì từng được thổ dân địa phương sử dụng làm ống đựng tên. Loài cây này đang đối mặt với nguy cơ tổn thương do sự nóng lên toàn cầu và giảm lượng mưa. Chúng đang cố gắng phân tán giống để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt hơn. 2. Cây Baobab hình ấm trà: Là một trong những những loài cây quái đản nhất thế giới, cây Baobab ấm trà ở Madagascar có hình dạng đặc biệt, với phần thân phình ra để trữ nước trong mùa khô. Những cây Baobab này có tuổi thọ lớn hơn 1.000 năm, với chu vi và chiều cao ấn tượng. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nhiều nguyên nhân như người dân đốn phá để lấy đất làm nông nghiệp. 3. Rừng thông uốn cong ở Gryfino: Khu rừng thông uốn cong tại Gryfino, Ba Lan, có hơn 400 cây thông có dáng cong kỳ lạ. Các cây này được trồng và uốn cong từ khi còn non, có thể để tạo gỗ cho việc đóng tàu. Khu rừng này có dấu vết của một thời kỳ lịch sử thay đổi và đang là một điểm đến thú vị cho du khách. 4. Cây máu rồng (Dracaena draco) xuất hiện nhiều ở quần đảo Socotra của Yemen. Loài cây kỳ lạ này có nhựa đỏ như máu. Theo một truyền thuyết, cây máu rồng đầu tiên được sinh ra từ máu của một con rồng bị thương khi chiến đấu với voi. Kể từ đó, nhựa của loài thực vật này có màu đỏ như màu máu nên đặt tên là "cây máu rồng". Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

