Loài chim quý hiếm của Việt Nam cả thế giới nỗ lực bảo vệ

Mi núi Bà (Crocias langbianis), còn được biết đến với tên gọi mi Langbiang, là một loài chim đặc hữu của Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống. (Ảnh:eBird) Loài chim này trước đây được xếp vào họ Họa mi (Timaliidae), nhưng hiện nay thuộc họ Kim oanh (Leiothrichidae).(Ảnh:Bird's Wildlife & Nature Tours) Mi núi Bà chủ yếu sinh sống ở các khu vực núi đá vôi ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được tìm thấy chủ yếu ở vùng núi Langbiang (Lâm Đồng) và một số khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Gần đây, chúng cũng được phát hiện tại Măng Đen (Kon Tum), mở rộng vùng phân bố thêm khoảng 250 km về phía Bắc của Tây Nguyên. (Ảnh:Birds of the World) Mi núi Bà trưởng thành có kích thước và hình dạng tương tự loài mi đầu đen, nhưng có màu lông khác biệt. Phần dưới cơ thể của chúng có màu trắng phớt với các vạch đen kéo dài dọc hai bên ngực. Mỏ, tai và trước trán tạo thành dải mào đen rõ rệt. Đỉnh đầu và gáy có màu xám, xen kẽ các vạch trắng nhạt. Lưng trên và dưới đuôi có màu nâu hung đỏ với các vạch đen, trong khi cánh có màu xám lẫn đen và trắng. (Ảnh:eBird) Mi núi Bà hiện đang đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống nghiêm trọng, số lượng của chúng không tăng lên đáng kể, khiến giới khoa học lo lắng, "đứng ngồi không yên". (Ảnh:Vietnam Wildlife) Do vùng phân bố hạn hẹp và dữ liệu về loài này còn ít ỏi, Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã xếp mi núi Bà vào danh sách loài nguy cấp (E), có nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. (Ảnh:Pin page) Việc phát hiện ra nơi cư trú mới của loài đã thắp lên hy vọng cho các nỗ lực bảo tồn, đồng thời khẳng định giá trị của những tour du lịch sinh thái trong việc bảo tồn nguồn gen động, thực vật vô giá của nhân loại.(Ảnh:Shutterstock) Mi núi Bà không chỉ là một loài chim quý hiếm mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. Việc bảo tồn loài chim này không chỉ giúp duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn góp phần bảo vệ di sản thiên nhiên quý báu của đất nước.(Ảnh:DiBird) Mời quý độc giả xem thêm video: Chung thủy quá mức, loài chim đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

