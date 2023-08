Kỳ thú các loài cây thuộc họ măng tây: Có loài nở hoa một lần rồi chết

Măng tây (Asparagus officinalis) cao 2 mét, có nguồn gốc từ châu Âu. Được trồng để lấy đọt làm thực phẩm, loài cây này sẽ mọc thành cây cao có lông tơ nếu để sinh trưởng bình thường.Thùa Mỹ (Agave americana) cao 8 mét, là thực vật bản địa ở Mexico và Tây Nam nước Mỹ. Loài cây mọng nước này chỉ nở hoa một lần sau nhiều năm, rồi chết đi.Lục thảo trổ (Chlorophytum comosum) là một loài thực vật bản địa châu Phi. Loài cây này hình thành cây non từ thân uốn cong. Đây là cây trồng trong nhà rất phổ biến.Cây Joshua (Yucca brevifolia) cao 15 mét, là loài thực vật bản địa của sa mạc Mojave, Mỹ. Loài cây gỗ tỏa nhiều cành này được cho là có tuổi thọ hàng trăm năm.Dị nhụy thảo củ (Thysanotus tuberosus) cao 80 cm, phân bố ở Đông Nam Australia. Chúng có lá hẹp, cánh hoa có diềm tua chỉ nở đúng một ngày.Hồng phúc vũ (Cordyline australis) cao 20 mét, được ghi nhận ở New Zealand. Loài cây này đã được du nhập vào nhiều nơi làm cây cảnh. Chúng từng là nguồn thức ăn quan trọng của người Maori. Huệ xạ núm tua (Muscari comosum) cao 60 cm, phân bố quanh Địa Trung Hải. Cụm hoa của loài thực vật này có cả hoa sinh sản và hoa vô sinh. Hoa vô sinh tạo nên các "núm tua" màu tía trên đỉnh cụm hoa.Cây Quamash (Camassia quamash) cao 1 mét, có nguồn gốc từ miền Tây Bắc Mỹ. Phần thân phình to của loài cây này từng được người bản địa dùng làm thức ăn.Thanh chung (Hyacinthoides non-scripta) cao 45 cm, là thực vật bản địa Tây Âu. Loài cây này có thể phủ lên toàn bộ đáy rừng một thảm hoa xanh vào mùa xuân.Lưỡi hổ sọc (Sansevieria trifasciata) là loài cây nhiệt đới bản địa của Tây Phi. Không chỉ là cây trồng làm cảnh trong nhà, loài thực vật lá cứng vằn vện này còn được trồng lấy sợi.Lan chuông (Convallaria majalis) cao 25 cm, phân bố ở vùng ôn đới Á - Âu. Loài cây này có hoa hình chuông màu trắng tỏa hương thơm, cho ra quả mọng màu đỏ có độc tính.Ruscus aculeatus cao 1 mét, phân bố ở châu Âu. Hoa và quả của loài cây này mọc trực tiếp từ "lá" - thực chất là cuống biến thái. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

