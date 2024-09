Maxus eTerron 9 - bán tải điện "giá mềm" chạy 430 km/lần sạc

Thương hiệu Maxus thuộc tập đoàn SAIC (Trung Quốc) mới đây đã cho ra mắt mẫu xe bán tải thuần điện có tên gọi là eTerron 9 tại triển lãm IAA Hanover 2024 ở Đức. Maxus eTerron 9 2025 mới là sản phẩm được SAIC và Maxus thiết kế dành cho thị trường châu Âu, với sự trau chuốt kỹ càng và thông số vận hành có tính cạnh tranh cao so với các lựa chọn truyền thống. Bán tải điện Maxus eTerron 9 được quảng cáo là “chiếc xe bán tải 4×4 chạy điện nối tiếp đầu tiên được chế tạo trên nền tảng điện chuyên dụng tại Châu Âu”. Khung gầm của xe là loại bán liền khối, tận dụng được những ưu điểm của cả 2 loại kết cấu body-on-frame và unibody đồng thời giữ cho những nhược điểm ở mức tối thiểu. Mẫu xe này có tải trọng tối đa là 620 kg và khả năng kéo rơ-moóc lên đến 3.500 kg. Ngoại hình xe được thiết kế theo ngôn ngữ “New Electrified Mecha”, có những điểm nổi bật như lưới tản nhiệt khép kín hoàn toàn được bao quanh bởi đèn pha thẳng đứng với đèn chạy ban ngày hình chữ C Hộc chứa đồ ở đầu xe đóng/mở điện có dung tích 236 lít, giữa cabin và thùng xe có vách ngăn hạ xuống được, cho phép vận chuyển những vật dụng dài tới 2.400 mm, nắp thùng xe cũng đóng/mở điện hoàn toàn… Về kích thước, Maxus eTerron 9 sở hữu chiều dài tổng thể là 5.500 mm, tức là nhỉnh hơn 140 mm so với Ford Ranger và 175 mm so với Toyota Hilux. Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 mô-tơ điện cho ra tổng công suất 442 mã lực (325 kW), khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,8 giây. Năng lượng cho Maxus eTerron 9 vận hành được cung cấp bởi hệ thống pin LFP dung lượng lên tới 102 kWh, đem lại phạm vi di chuyển đạt 430 km (theo chuẩn WLTP). Hệ thống sạc nhanh DC có công suất tối đa 115 kW cho phép chiếc xe sạc pin từ 20% lên 80% chỉ trong khoảng 40 phút. Chức năng Vehicle to Load (V2L) cho phép chiếc xe trở thành nguồn cấp năng lượng với nhiều ổ cắm có công suất 2,2 kW và 6,6 kW. Không gian nội thất ấn tượng với lớp da bọc hai tông màu và 2 màn hình nằm chung một dải, nối từ sau vô-lăng 2 chấu ra giữa táp-lô. Các điểm nhấn bằng kim loại tạo sự sang trọng cho xe. eTerron 9 có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp làm mát và massage. Phần ghế trước của chiếc xe có khả năng gập xuống để tạo thành bệ phẳng, có chiều dài lên tới 1.700 mm. Rải rác bên trong cabin xe còn 20 ngăn chứa đồ tiện dụng. Ngoài ra, Maxus eTerron 9 còn sở hữu hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt. Xe cũng được trang bị nhiều chế độ lái khác nhau như Normal (tiêu chuẩn), Sand (cát), Mud (bùn lầy) và Custom (tùy chỉnh) để người sử dụng lựa chọn sao cho phù hợp nhất với điều kiện vận hành. Maxus dự kiến sẽ bắt đầu mở bán mẫu xe bán tải thuần điện này tại thị trường Châu Âu vào quý IV/2024. Hiện mức giá xe Maxus eTerron 9 2025 vẫn chưa được công bố chính thức nhưng chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với các ông lớn khác. Video: Xem chi tiết xe bán tải điện Maxus eTerron 9 2025.

Thương hiệu Maxus thuộc tập đoàn SAIC (Trung Quốc) mới đây đã cho ra mắt mẫu xe bán tải thuần điện có tên gọi là eTerron 9 tại triển lãm IAA Hanover 2024 ở Đức. Maxus eTerron 9 2025 mới là sản phẩm được SAIC và Maxus thiết kế dành cho thị trường châu Âu, với sự trau chuốt kỹ càng và thông số vận hành có tính cạnh tranh cao so với các lựa chọn truyền thống. Bán tải điện Maxus eTerron 9 được quảng cáo là “chiếc xe bán tải 4×4 chạy điện nối tiếp đầu tiên được chế tạo trên nền tảng điện chuyên dụng tại Châu Âu”. Khung gầm của xe là loại bán liền khối, tận dụng được những ưu điểm của cả 2 loại kết cấu body-on-frame và unibody đồng thời giữ cho những nhược điểm ở mức tối thiểu. Mẫu xe này có tải trọng tối đa là 620 kg và khả năng kéo rơ-moóc lên đến 3.500 kg. Ngoại hình xe được thiết kế theo ngôn ngữ “New Electrified Mecha”, có những điểm nổi bật như lưới tản nhiệt khép kín hoàn toàn được bao quanh bởi đèn pha thẳng đứng với đèn chạy ban ngày hình chữ C Hộc chứa đồ ở đầu xe đóng/mở điện có dung tích 236 lít, giữa cabin và thùng xe có vách ngăn hạ xuống được, cho phép vận chuyển những vật dụng dài tới 2.400 mm, nắp thùng xe cũng đóng/mở điện hoàn toàn… Về kích thước, Maxus eTerron 9 sở hữu chiều dài tổng thể là 5.500 mm, tức là nhỉnh hơn 140 mm so với Ford Ranger và 175 mm so với Toyota Hilux. Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 mô-tơ điện cho ra tổng công suất 442 mã lực (325 kW), khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,8 giây. Năng lượng cho Maxus eTerron 9 vận hành được cung cấp bởi hệ thống pin LFP dung lượng lên tới 102 kWh, đem lại phạm vi di chuyển đạt 430 km (theo chuẩn WLTP). Hệ thống sạc nhanh DC có công suất tối đa 115 kW cho phép chiếc xe sạc pin từ 20% lên 80% chỉ trong khoảng 40 phút. Chức năng Vehicle to Load (V2L) cho phép chiếc xe trở thành nguồn cấp năng lượng với nhiều ổ cắm có công suất 2,2 kW và 6,6 kW. Không gian nội thất ấn tượng với lớp da bọc hai tông màu và 2 màn hình nằm chung một dải, nối từ sau vô-lăng 2 chấu ra giữa táp-lô. Các điểm nhấn bằng kim loại tạo sự sang trọng cho xe. eTerron 9 có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp làm mát và massage. Phần ghế trước của chiếc xe có khả năng gập xuống để tạo thành bệ phẳng, có chiều dài lên tới 1.700 mm. Rải rác bên trong cabin xe còn 20 ngăn chứa đồ tiện dụng. Ngoài ra, Maxus eTerron 9 còn sở hữu hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt. Xe cũng được trang bị nhiều chế độ lái khác nhau như Normal (tiêu chuẩn), Sand (cát), Mud (bùn lầy) và Custom (tùy chỉnh) để người sử dụng lựa chọn sao cho phù hợp nhất với điều kiện vận hành. Maxus dự kiến sẽ bắt đầu mở bán mẫu xe bán tải thuần điện này tại thị trường Châu Âu vào quý IV/2024. Hiện mức giá xe Maxus eTerron 9 2025 vẫn chưa được công bố chính thức nhưng chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với các ông lớn khác. Video: Xem chi tiết xe bán tải điện Maxus eTerron 9 2025.