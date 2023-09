Mang “phượng hoàng vàng” về nuôi, tá hoả khi biết lai lịch thật

Quách Tồn Tỏa, một người đàn ông ở Sơn Tây, Trung Quốc, làm công việc trông giữ rừng và cây cối trong 8 năm. Một ngày, anh phát hiện một con chim đặc biệt gọi là " phượng hoàng vàng" trong khu vực nhà mình. (Ảnh: Sohu) Con chim kỳ lạ này có bộ lông nhiều màu sắc và được xem như biểu tượng may mắn. (Ảnh: Sohu) Anh quyết định nuôi và bảo vệ những con chim này. Trong vòng 6 năm, số lượng chim "phượng hoàng vàng" tăng lên và đến 1989, anh Quách Tồn Tỏa chia sẻ ảnh của chúng với bạn bè. Thông tin này lan truyền và thu hút sự quan tâm của các chuyên gia động vật học. (Ảnh: Sohu) Chuyên gia tìm tới nhà anh và xác định, những con "phượng hoàng vàng" này thực chất là chim trĩ 7 màu vàng, một loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Điều này khiến Quách Tồn Tỏa quyết tâm bảo tồn và chăm sóc tốt hơn cho chúng. (Ảnh: Sohu) Chim trĩ 7 màu vàng có bộ lông đẹp và đa dạng màu sắc, được coi là giống trĩ đẹp nhất ở châu Á và mang lại may mắn theo quan niệm dân gian. Loài động vật quý hiếm này sống tập trung ở độ cao và thích di chuyển hàng ngày để kiếm ăn. Thức ăn của chúng bao gồm lá cây, chồi non, măng tre, côn trùng và động vật nhỏ. Hiện nay, Quách Tồn Tỏa đã xây dựng một khu bảo tồn cho chim trĩ 7 màu vàng để phục vụ khách tham quan và du lịch, từ đó gia đình anh cũng có thu nhập tốt hơn. Ở Việt Nam, chim trĩ 7 màu được chia ra 3 loại đó là chim trĩ 7 màu đỏ, chim trĩ 7 màu vàng, chim trĩ 7 màu xanh. Chim trĩ 7 màu là một trong những loài chim quý hiếm, đắt đỏ và được giới chơi chim ở Việt Nam mê mẩn. Mời quý độc giả xem thêm video: Đến động vật cũng cười "phê" mừng ngày nghỉ lễ.

Quách Tồn Tỏa, một người đàn ông ở Sơn Tây, Trung Quốc, làm công việc trông giữ rừng và cây cối trong 8 năm. Một ngày, anh phát hiện một con chim đặc biệt gọi là " phượng hoàng vàng" trong khu vực nhà mình. (Ảnh: Sohu) Con chim kỳ lạ này có bộ lông nhiều màu sắc và được xem như biểu tượng may mắn. (Ảnh: Sohu) Anh quyết định nuôi và bảo vệ những con chim này. Trong vòng 6 năm, số lượng chim "phượng hoàng vàng" tăng lên và đến 1989, anh Quách Tồn Tỏa chia sẻ ảnh của chúng với bạn bè. Thông tin này lan truyền và thu hút sự quan tâm của các chuyên gia động vật học. (Ảnh: Sohu) Chuyên gia tìm tới nhà anh và xác định, những con "phượng hoàng vàng" này thực chất là chim trĩ 7 màu vàng, một loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Điều này khiến Quách Tồn Tỏa quyết tâm bảo tồn và chăm sóc tốt hơn cho chúng. (Ảnh: Sohu) Chim trĩ 7 màu vàng có bộ lông đẹp và đa dạng màu sắc, được coi là giống trĩ đẹp nhất ở châu Á và mang lại may mắn theo quan niệm dân gian. Loài động vật quý hiếm này sống tập trung ở độ cao và thích di chuyển hàng ngày để kiếm ăn. Thức ăn của chúng bao gồm lá cây, chồi non, măng tre, côn trùng và động vật nhỏ. Hiện nay, Quách Tồn Tỏa đã xây dựng một khu bảo tồn cho chim trĩ 7 màu vàng để phục vụ khách tham quan và du lịch, từ đó gia đình anh cũng có thu nhập tốt hơn. Ở Việt Nam, chim trĩ 7 màu được chia ra 3 loại đó là chim trĩ 7 màu đỏ, chim trĩ 7 màu vàng, chim trĩ 7 màu xanh. Chim trĩ 7 màu là một trong những loài chim quý hiếm, đắt đỏ và được giới chơi chim ở Việt Nam mê mẩn. Mời quý độc giả xem thêm video: Đến động vật cũng cười "phê" mừng ngày nghỉ lễ.