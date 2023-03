Mãn nhãn vẻ ngoạn mục của 10 hang động đẹp nhất thế giới

1. Hang Son Doong, Việt Nam: là hang động lớn nhất trên thế giới được biết đến cho đến nay. Nó chứa đầy vô số kỳ quan, bao gồm các hệ sinh thái biệt lập, hệ thống thời tiết và hình thành địa chất. (Nguồn: Global Open Tour) 2. Hang động ở Algarve, Bồ Đào Nha: hang động đẹp nhất thế giới này được hình thành do xói mòn trong suốt 20 triệu năm. Điều khiến nó trở nên phổ biến là giếng trời tự nhiên, được tạo ra bởi lượng mưa, xuyên qua đỉnh của nó, cho phép nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào. (Nguồn: Mira Tran) 3. Hang động Vatnajokull Glacier, Iceland: nằm trong sông băng Vatnajokull của Iceland, sông băng lớn nhất ở châu u. Những hang động như thế này hình thành do nước băng tan chảy, nhưng chúng có thể nguy hiểm vì các sông băng liên tục vỡ và thay đổi. (Nguồn: luhanhvietnam.com) 4. Hang động băng gần núi lửa Mutnovsky, Nga: là một trong những hang động "có một không hai", vì nó gần như mang đến sự kết hợp của lửa và băng ở vị trí liền kề nhau. (Nguồn: luhanhvietnam.com) 5. Hang Tham Lod, Thailand: một trong những hang động đá vôi kỳ thú ở tỉnh Mae Hong Son. Đây là hang động ấn tượng và dễ tiếp cận nhất của Thái Lan. (Nguồn: bazantravel.com) 6. Antelope Canyon, Mỹ: có thể coi Antelope Canyon giống như một thánh đường sôi động dưới lòng đất, nơi mỗi bước chân đều lộ ra một khung cảnh độc đáo có độ sâu tương phản tinh tế và rực rỡ. 7. Hang động Ellison, Hoa Kỳ: hang động đẹp nhất thế giới này nổi tiếng về độ sâu, là hang động sâu thứ 12 ở Mỹ, kéo dài khoảng 12 dặm chiều dài với tổng độ cao thẳng đứng là 1.063 feet. 8. Hang Reed Flute, Trung Quốc: hang động 600.000 năm tuổi này có đầy đủ các con đường đi bộ ngoằn ngoèo, ao, cầu và hệ thống ánh sáng tuyệt đẹp. (Nguồn: Yeudulich) 9. Naica, Mexico: Các hang động mỏ Naica ở Mexico là nơi có một số tinh thể lớn nhất từng thấy. Hang Pha lê, nơi đặt những tinh thể này, bị đóng cửa đối với công chúng vì độ sâu, nhiệt và các vấn đề khác của nó. (Nguồn: Geology In) 10. Hang động Mendenhall Glacier, Mỹ: Hang động băng đẹp nhất thế giới này là một phần của sông băng Mendenhall gần Juneau, Alaska. Hang động ngoạn mục được tạo ra từ sông băng do nước băng tan chảy. (Nguồn: TravelMag) Mời quý độc giả xem video: Lạc lối trong khách sạn hang động độc đáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Kienthucnet.

