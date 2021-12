Chi tiết nào ở iPhone 14 khiến fan Táo khuyết thất vọng tràn trề?

Theo một nguồn tin từ chuỗi cung ứng màn hình cho biết, Apple vẫn chưa quyết định loại màn hình mà hãng muốn sử dụng trên mẫu iPhone 14 Max. Tuy nhiên hãng đang phân vân giữa màn hình LTPS 60 Hz và LTPO 120 Hz. Tuy nhiên khả năng cao iPhone 14 Max chỉ được trang bị màn hình LTPS với tần số quét 60 Hz. Nguyên nhân là vì các đối tác của Apple vẫn chưa thể đáp ứng sản xuất được màn hình phù hợp. Điều này khiến nhiều iFan vô cùng thất vọng vì màn hình LTPS cùng tốc độ làm mới thấp 60Hz đã quá lỗi thời. Nó thậm chí còn lỗi thời so với màn hình tốc độ cao từ 90 - 144Hz vốn được trang bị trên đủ mọi phân khúc Android, kể cả giá rẻ. Hiện tại, Samsung gần như độc quyền về OLED LTPO - công nghệ màn hình tiên tiến được trang bị trên những chiếc smartphone cao cấp nhất như iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Trong khi đó, Apple lại được cho là đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự phụ thuộc vào Samsung. Vì vậy hãng đã tìm đến đến những nhà sản xuất màn hình lớn khác là LG và BOE. Tuy nhiên, không may là LG đang gặp phải một số khó khăn khiến tiến độ sản xuất màn hình OLED LTPO phải dời đến năm sau. Trong khi đó, BOE dự kiến phải tới năm 2023 mới có thể áp dụng công nghệ này. Theo Bloomberg và nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple sẽ phát hành 4 phiên bản iPhone vào năm 2022, bao gồm iPhone 14 - màn hình "tai thỏ" 6,1 inch, iPhone 14 Max - màn hình "tai thỏ" 6,7 inch, iPhone 14 Pro màn hình "nốt ruồi" 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max màn hình "nốt ruồi" 6,7 inch. Một nguồn tin đến từ The Elec (Hàn Quốc) cho hay Samsung đã nhận được máy từ Philoptics và Wonik IPS, sẽ sử dụng để cắt lỗ bằng laser trên màn hình OLED iPhone 14 series. Apple đã quyết định phải loại bỏ phần “tai thỏ” trên các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, và Samsung Display là lựa chọn lý tưởng nhất vì hãng thường xuyên sản xuất màn hình “đục lỗ”, được hoàn thiện kể từ dòng Galaxy S10. Dòng iPhone 14 Pro sẽ sử dụng phương pháp HIAA (Hole-in-Active-Area) của Samsung. HIAA sử dụng công nghệ khoan laser phức tạp hơn đối với màn hình OLED dẻo của Samsung - sử dụng nhựa thay vì đế thủy tinh. Sau đó, lỗ này phải được bịt kín để chống sự tấn công của oxy và độ ẩm, ngăn sự suy giảm chất lượng của đèn LED. Đây là lý do Samsung phải sử dụng hệ thống cắt laser Philoptics và các buồng chân không Wonik IPS. Bên cạnh đó, iPhone 14 Max sẽ là lựa chọn thay thế cho dòng iPhone mini vốn không được nhiều người dùng ưa chuộng. Phiên bản này được đánh giá là đáng trông đợi nhất trong bộ tứ iPhone 14 ra mắt năm sau. Mời các bạn xem video: Dân Việt đổ xô mua iphone 12. Nguồn: THĐT

