Màn hình iPhone 13 luôn bật, iFan “ôm” sạc dự phòng cả ngày?

Theo một nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc, sẽ có ít nhất hai mẫu iPhone tiếp theo được trang bị màn hình với tấm nền LTPO và tần số 120Hz. Có thể là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Công nghệ LTPO giúp màn hình có khả năng tự điều chỉnh bật tắt các phần điểm ảnh, qua đó giảm điện năng tiêu thụ. Việc ứng dụng LTPO có thể giúp nhà sản xuất tăng tần số quét cho màn hình mà vẫn đảm bảo thời lượng pin. Màn hình 120Hz được cho là có thể xuất hiện trên iPhone 12 nhưng có lẽ Apple lo lắng ảnh hưởng tới thời lượng sử dụng pin. Dung lượng pin của những chiếc iPhone 12 đã bị giảm đi so với iPhone 11, cộng thêm với việc tích hợp công nghệ 5G rất tốn pin, do đó nếu trang bị thêm màn hình 120Hz thì thời lượng pin của iPhone 12 sẽ bị giảm đáng kể. Không chỉ vậy, nguồn tin từ Hàn Quốc còn tiết lộ rằng iPhone 13 sẽ có tính năng Always On, màn hình luôn luôn hiển thị những thông số cơ bản như ngày giờ và thông báo gửi đến. Nguyên nhân giúp Apple có thể giải quyết vấn đề tiết kiệm năng lượng, đó là nhờ công nghệ tấm nền đa tinh thể oxit nhiệt độ thấp (LTPO). . Khi so sánh với công nghệ tấm nền đa tinh thể silicon nhiệt độ thấp (LTPS) thường được sử dụng trên smartphone hiện nay, thì tấm nền LTPO có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện năng của màn hình OLED lên tới 20% Màn hình 120 Hz là trang bị xuất hiện nhiều trên smartphone hiện nay, cho phép hình ảnh chuyển động mượt mà hơn. Các mẫu máy như Galaxy Note20 Ultra, Oppo Find X2, hay iPad Pro vốn đã được trang bị màn hình dạng này. Theo PhoneArena Samsung sẽ cung cấp phần lớn tấm nền OLED cho iPhone 13. Phần còn lại sẽ được chia cho LG và BOE, với điều kiện các sản phẩm của họ vượt qua được bài kiểm tra của Apple. Trang The Elec cũng khẳng định iPhone tiếp theo sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình. Điều này phù hợp với các rò rỉ gần đây cho rằng iPhone 13 sẽ có cả Touch ID lẫn Face ID. Apple dự kiến sẽ bán được từ 160 triệu đến 180 triệu chiếc iPhone 12 và iPhone 13 vào năm 2021. Samsung được kì vọng sẽ cung cấp 140 triệu tấm nền OLED trong số này. Với việc chuẩn bị ứng dụng màn hình LTPO lên mẫu sản phẩm tương lai, Apple có thể tự tin mang màn hình 120Hz tới người dùng.

