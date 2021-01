Lụi tim với nhan sắc những “nữ tướng” Liên Quân nổi đình đám

Hằng Đàm tên đầy đủ là Đàm Thanh Hằng, sinh năm 1995, cô là streamer nữ nổi tiếng trên nền tảng Nimo TV và Facebook Gaming. Với nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn cùng với kỹ năng chơi game siêu đỉnh, không khó khi nữ streamer này nhanh chóng sở hữu một lượng lớn người hâm mộ. Trước khi đến với Liên Quân Mobile, Hằng Đàm từng chơi Liên Minh Huyền Thoại và được rất nhiều người yêu mến. Hằng Đàm từng đảm nhiệm vị trí quản lý của Team Flash trong lúc HLV Harvin vắng mặt. Cô đã góp phần đưa ra những chiến lược để đội tuyển thi đấu một cách xuất sắc nhất trong mùa giải Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020. Hà An Hy tên thật Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1998 là nữ streamer Liên Quân Mobile khá nổi bật trong cộng đồng. Điểm khiến Hà An Hy đặc biệt mỗi lần lên sóng livestream đó là giọng nói rất điệu đà, nữ tính. Fanpage của cô nàng này có tới 655 nghìn lượt follow, một con số khủng mà nhiều streamer trẻ phải ao ước. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, streamer 9x nhanh chóng chiếm được cảm tình từ phía đông đảo khán giả trẻ. Mèo2k4 tên thật là Nguyễn Hoa, dù vào nghề chưa lâu, song cô nàng đã nhận được sự chú ý của cộng đồng Liên Quân Mobile. Mèo 2k4 nổi lên nhờ gương mặt tròn, bầu bĩnh như búp bê cùng với giọng nói trong trẻo. Mỗi khi livestream cô nàng đều nhận được nhiều lượt xem và sự ái mộ của mọi người, đặc biệt là nam giới. Vũ Thị Diệu Hương, hay còn được biết đến với biệt danh Bé Cơ, là một trong những nữ streamer thế hệ mới của Liên Quân Mobile Việt. Sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng cô nàng lại khiến cho fan hâm mộ phải "đốn tim" với nét đẹp tựa thiên thần vô cùng đáng yêu. Hiện tại, cô nàng đang là gương mặt streamer được săn đón nhiều nhất trên MXH. Đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ, trong sáng, giọng nói cực kỳ dễ thương là tất cả những điểm cộng không thể không nhắc tới khi nói về nữ streamer nhỏ nhắn này. Ảnh: Facebook nhân vật

