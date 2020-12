“Soi” nhan sắc trên sóng truyền hình của dàn nữ streamer nổi tiếng

Linh Ngọc Đàm (tên thật Đàm Ngọc Linh, sinh năm 1996) là hot streamer sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi. Linh Ngọc Đàm từng xuất hiện trong chương trình Nhanh như chớp, Khi chàng vào bếp. Cô gây thiện cảm nhờ lối nói chuyện trôi chảy, khéo léo và vẻ ngoài dễ thương. So với những hình ảnh mà Linh Ngọc Đàm đăng tải trên mạng xã hội, nhan sắc trên truyền hình của người đẹp gần như là giống nhau hoàn toàn. Ảnh: Cắt từ clip Chưa kể, nữ streamer nổi tiếng này còn nổi bật khi có gu thời trang trẻ trung, hiện đại, gương mặt thanh tú. Ảnh: Cắt từ clip Nhiều người cho rằng Linh Ngọc Đàm trên mạng thường sexy, cá tính còn ở ngoài dễ thương, gần gũi hơn. Không theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành, Misthy (tên thật Lê Thy Ngọc, sinh năm 1995) luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, thậm chí "lầy lội". Vẻ ngoài của Misthy trong các gameshow như Nhanh như chớp, Chọn ai đây, Kỳ tài thách đấu không khác nhiều so với ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip Cô nàng vẫn luôn trung thành với phong cách tươi sáng, nhiều năng lượng, streamer 25 tuổi này dễ dàng đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Hình ảnh Misthy tham gia các gameshow thậm chí còn xinh hơn cả ảnh trên mạng xã hội của cô. Fanny Trần (Trần Y Phụng, sinh năm 1996) là streamer game, ca sĩ cover đang nhận được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ với gần 1 triệu follow trên fanpage Facebook. Thời gian gần đây, Fanny góp mặt trong một số chương trình bao gồm Nhanh Như Chớp, Sàn Đấu Ca Từ, Giai Điệu Chung Đôi,... Có thể nói, hầu như những chương trình mà người đẹp chọn tham gia đều nằm trong thế mạnh và giúp cô có cơ hội phát huy, thể hiện điều đó với khán giả và nhờ vậy mà chiếm được nhiều thiện cảm hơn. Nhan sắc của nữ streamer sinh năm 1996 vẫn giữ được phong độ so với trên mạng xã hội. Thêm lối nói chuyện dí dỏm, đáng yêu, cô nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Ảnh: Facebook nhân vật Độ giàu có của streamer: người mở quán cà phê, người mở tiệm net 10 tỷ - Nguồn: SaoStar

