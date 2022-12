Lụi tim với 4 loài động vật nhỏ nhắn đáng yêu nhất sa mạc

1. Caracal được biết đến là loài mèo rừng cao quý được ướp xác cùng hoàng đế Pharaoh. Loại mèo rừng này được tìm thấy ở vùng Bắc Phi Caracal hoang sơ nên còn hay được gọi là linh miêu của vùng hoang mạc và được người dân nơi đây rất yêu thích bởi vẻ ngoài sang trọng, dũng mãnh nhưng không kém phần đáng yêu của chúng. Linh miêu tai đen là loài mèo thường dễ bị người khác nhầm thành loài linh miêu Lynx Lynx mang gốc Á - Âu, tuy nhiên loài mèo rừng Caracal có bộ lông trơn chứ không có đốm đen như loài linh miêu Á - Âu. Trên mặt của chúng còn có những vệt sọc đen từ trán chạy xuống đến gần miệng giúp tăng độ ngầu của giống mèo rừng cũng như tôn lên vẻ quý tộc kiêu sa và không thiếu vẻ đẹp thần thoại Ai Cập. 2. Cáo sa mạc: Tuy thuộc họ nhà cáo nhưng những con cáo sa mạc này rất khác với những con cáo thông thường, ở hình dáng những con cáo sa mạc có cái tai to khủng khiếp, có nhiều con tai còn to hơn cả mặt, đây là đặc điểm khá nổi bật của những con cáo này. Một con cáo sa mạc sống trung bình từ 12 đến 16 năm. Con cáo trưởng thành nặng hơn 10kg. Những con cáo sa mạc này sống nhiều ở vùng sa mạc quanh Bắc Phi. Loài động vật này leo trèo rất giỏi và chúng còn là thợ đào bới cừ khôi. Tai của những con cáo sa mạc dài đến 15cm, đôi tai giúp loài cáo này tránh cái nóng sa mạc. Chúng còn có lớp lông dày ở dưới chân để bị bỏng rát bởi cái nóng sa mạc nữa. Bộ lông màu màu vàng nhạt giống màu cát sa mạc cũng là một lợi thế khi sống ở vùng này. 3. Chó đồng cỏ được gọi là chó vì tiếng kêu của chúng như chó cắn, nhưng theo các nhà khoa học, chúng thuộc họ sóc. Thân hình chó đồng cỏ béo mập, dài khoảng 30cm, lông ngắn, dày, màu xám nâu. Đôi mắt nhỏ tròn như hạt nhãn, má xệ, chân ngắn và có chiếc đuôi ngắn, dẹp. Chó đồng thích sống theo nhóm. Điểm đặc biệt là khi gặp, chúng ôm lấy nhau và hôn môi nhau. Có lẽ từ môi chúng toát ra một mùi đặc biệt để nhận ra nhau. 4. Mèo cát hay mèo đụn cát là một loài sinh vật sống ở các vùng sa mạc của châu Phi và châu Á. Nó có kích thước khá nhỏ và trông bè bè với chân ngắn, đuôi dài và đôi tai rất lớn, nhọn. Đầu của chúng khá to, tai to đến mức có thể được trải rộng theo chiều ngang và thậm chí chĩa xuống nhằm phục vụ cho việc săn mồi. Bộ lông mèo cát có màu vàng nhạt như màu của cát, điểm xuyết những vằn vàng xanh khó nhìn thấy; phần cằm và bụng có màu trắng. Mèo cát có lông mọc dày ở giữa các ngón chân, điều này tạo ra một lớp lông cách nhiệt dày giúp chúng không bị bỏng khi đi trên cát sa mạc. Móng của chi sau khá nhỏ và cùn, cộng với lớp lông dày phủ trên lớp đệm chân khiến dấu chân của mèo cát rất khó bị kẻ thù nhận diện. >>>Xem thêm video: "Cười ngất" với những hình ảnh hài hước của mèo trong giấc ngủ. Nguồn: Kienthucnet.

