Loài xứng đáng gọi là “quái thai” trong thế giới động vật

Sinh sống trên hầu khắp khu vực châu Phi hạ Sahara, lợn đất (Orycteropus afer) được coi là một trong những loài thú lạ lùng nhất trên thế giới. Ảnh: Wildlife Explained. Loài vật này có cơ thể xám đen, lưng uốn cong và bộ lông khá thưa thớt. Chúng nặng 60 – 80 kg, dài 105 – 130 cm khi trưởng thành. Ảnh: Google Arts & Culture. Các chi của lợn đất có chiều dài vừa phải, hai chi sau dài hơn chi trước. Hai chi trước chỉ có bốn ngón trong khi hai chi sau vẫn có đủ cả năm ngón. Các ngón hơi phẳng, trông giống như chiếc xẻng. Ảnh: ThoughtCo. Mõm lợn đất dài giống lợn, được sử dụng để đánh hơi tìm nguồn thức ăn. Chiếc đuôi của chúng có thể dài tới 70 cm, khá to và thon dần về phía đỉnh, rất giống đuôi chuột túi. Tai chúng dài giống tai thỏ. Ảnh: Science. Dù lông trên thân khá thưa, quanh mũi của lợn đất lại có những búi lông khá dày có tác dụng như là một bộ lọc bụi khi chúng đào đất. Ảnh: Wild Card. Một trong những đặc điểm khác biệt nhất của lợn đất so với các loài thú khác nằm ở bộ răng. Mỗi răng của chúng có một cụm các ống mỏng, hình lục giác, thẳng đứng, mỗi ống có một ống tủy riêng lẻ. Ảnh: Bone Collecting. Số lượng ống ở từng răng phụ thuộc vào kích thước của răng. Răng lớn nhất có tới 1.500 ống. Kiểu răng này không có lớp men bên ngoài, bị mài mòn và mọc lại liên tục. Ảnh: Evolution News. Trên phương diện tiến hóa, lợn đất là đại diện duy nhất của bộ Động vật răng ống (Tubulidentata) còn tồn tại trên Trái đất. Những loài có quan hệ gần gũi nhất với chúng nhất là voi, lợn biển và đa man. Ảnh: The Kosher Safari. Là một loài thú kiếm ăn ban đêm, lợn đất sống dựa vào kiến và mối mà chúng đào ra được từ ổ bằng các móng vuốt sắc nhọn và đôi chân khỏe của chúng. Chúng cũng đào hang để trú ẩn và nuôi con. Ảnh: Timbuktu Travel. Trong tự nhiên, lợn đất sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ sa mạc khô đến các khu vực rừng nhiệt đới ẩm ướt. Chúng chỉ cần mặt đất đủ mềm để đào những chiếc hang dài tới 10 mét. Ảnh: ThoughtCo. Loài vật này kết đôi trong mùa sinh sản vào khoảng cuối năm. Sau thời gian mang thai 7 tháng, một con non nặng khoảng 1,7–1,9 kg được sinh ra. Lợn đất sơ sinh có đôi tai cụp và nhiều nếp nhăn. Ảnh: Chester Zoo. Sau 5–6 tuần, lông trên cơ thể lợn đất bắt đầu mọc. Nó có thể rời hang để đi cùng mẹ chỉ sau 2 tuần, ăn mối khi được 9 tuần. Chúng trưởng thành về mặt sinh dục từ khoảng 2 tuổi. Ảnh: KBAK. Có 17 phân loài của lợn đất được ghi nhận trên khắp châu Phi. Chúng được xếp vào diện "Ít quan tâm" trong sách đỏ IUCN, mặc dù số lượng trong tự nhiên đang có chiều hướng suy giảm. Ảnh: Macmillan Dictionary. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

Sinh sống trên hầu khắp khu vực châu Phi hạ Sahara, lợn đất (Orycteropus afer) được coi là một trong những loài thú lạ lùng nhất trên thế giới. Ảnh: Wildlife Explained. Loài vật này có cơ thể xám đen, lưng uốn cong và bộ lông khá thưa thớt. Chúng nặng 60 – 80 kg, dài 105 – 130 cm khi trưởng thành. Ảnh: Google Arts & Culture. Các chi của lợn đất có chiều dài vừa phải, hai chi sau dài hơn chi trước. Hai chi trước chỉ có bốn ngón trong khi hai chi sau vẫn có đủ cả năm ngón. Các ngón hơi phẳng, trông giống như chiếc xẻng. Ảnh: ThoughtCo. Mõm lợn đất dài giống lợn, được sử dụng để đánh hơi tìm nguồn thức ăn. Chiếc đuôi của chúng có thể dài tới 70 cm, khá to và thon dần về phía đỉnh, rất giống đuôi chuột túi. Tai chúng dài giống tai thỏ. Ảnh: Science. Dù lông trên thân khá thưa, quanh mũi của lợn đất lại có những búi lông khá dày có tác dụng như là một bộ lọc bụi khi chúng đào đất. Ảnh: Wild Card. Một trong những đặc điểm khác biệt nhất của lợn đất so với các loài thú khác nằm ở bộ răng. Mỗi răng của chúng có một cụm các ống mỏng, hình lục giác, thẳng đứng, mỗi ống có một ống tủy riêng lẻ. Ảnh: Bone Collecting. Số lượng ống ở từng răng phụ thuộc vào kích thước của răng. Răng lớn nhất có tới 1.500 ống. Kiểu răng này không có lớp men bên ngoài, bị mài mòn và mọc lại liên tục. Ảnh: Evolution News. Trên phương diện tiến hóa, lợn đất là đại diện duy nhất của bộ Động vật răng ống (Tubulidentata) còn tồn tại trên Trái đất. Những loài có quan hệ gần gũi nhất với chúng nhất là voi, lợn biển và đa man. Ảnh: The Kosher Safari. Là một loài thú kiếm ăn ban đêm, lợn đất sống dựa vào kiến và mối mà chúng đào ra được từ ổ bằng các móng vuốt sắc nhọn và đôi chân khỏe của chúng. Chúng cũng đào hang để trú ẩn và nuôi con. Ảnh: Timbuktu Travel. Trong tự nhiên, lợn đất sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ sa mạc khô đến các khu vực rừng nhiệt đới ẩm ướt. Chúng chỉ cần mặt đất đủ mềm để đào những chiếc hang dài tới 10 mét. Ảnh: ThoughtCo. Loài vật này kết đôi trong mùa sinh sản vào khoảng cuối năm. Sau thời gian mang thai 7 tháng, một con non nặng khoảng 1,7–1,9 kg được sinh ra. Lợn đất sơ sinh có đôi tai cụp và nhiều nếp nhăn. Ảnh: Chester Zoo. Sau 5–6 tuần, lông trên cơ thể lợn đất bắt đầu mọc. Nó có thể rời hang để đi cùng mẹ chỉ sau 2 tuần, ăn mối khi được 9 tuần. Chúng trưởng thành về mặt sinh dục từ khoảng 2 tuổi. Ảnh: KBAK. Có 17 phân loài của lợn đất được ghi nhận trên khắp châu Phi. Chúng được xếp vào diện "Ít quan tâm" trong sách đỏ IUCN, mặc dù số lượng trong tự nhiên đang có chiều hướng suy giảm. Ảnh: Macmillan Dictionary. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.