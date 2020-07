Loài vật "siêu mini" cực hiếm, có tiền chưa chắc mua được

Danh hiệu loài mèo nhỏ nhất thế giới có lẽ thuộc về mèo đốm gỉ (rusty-spotted cat), thường được tìm thấy ở những khu rừng hoang thuộc vùng Ấn Độ, Nepal,... Mèo đốm gỉ có cái tên lạ lùng bởi chúng sở hữu bộ lông mềm mượt, có màu nâu xám, xen kẽ là những đốm gỉ trên lưng và phần bên cạnh sườn. Loài mèo nổi tiếng với tốc độ cực nhanh, nhưng với thân hình nhỏ bé, mèo đốm gỉ càng trở nên năng động và nhanh nhẹn hơn. Mắt của loài mèo quý hiếm này tinh gấp 6 lần so với mắt con người, giúp chúng dễ dàng hơn trong quá trình săn mồi và khám phá trong đêm. Nhiều người sẽ không khỏi sốc và nghĩ rằng hình ảnh này là một sản phẩm của photoshop, nhưng thực tế thì đây chính là hình ảnh thật của một trong những loài vật nhỏ nhất thế giới - khỉ đuôi sóc lùn. Loài khỉ này được tìm thấy chủ yếu ở những cánh rừng nhiệt đới Amazon, thường sống theo bầy đàn, tập trung quanh ven bờ sông, những khu vực có nhiều bụi cây,... Khỉ đuôi sóc lùn có chiều cao khoảng 5 cm và nặng 15 g lúc mới sinh. Đến khi trưởng thành, khỉ có chiều cao trung bình chẳng lớn hơn là bao, khoảng 11-16cm với cân nặng trên dưới 100g. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, bộ lông vằn pha màu vàng và màu xám; khỉ đuôi sóc lùn còn nổi tiếng với biệt tài ngụy trang siêu đẳng trong các thân cây. "Nhỏ nhưng có võ", loài khỉ này có tuổi thọ trung bình từ 11 – 12 năm, thậm chí lên đến 20 năm trong điều kiện sống lý tưởng. Một loài khỉ khác có kích thước lớn hơn so với khỉ đuôi sóc lùn nhưng được xếp vào dạng động vật tí hon quý hiếm không kém đó là khỉ vàng sư tử Tamarin - biểu tượng của vùng rừng ven biển Đại Tây Dương. Loài khỉ này có chiều dài khoảng 33 cm, nặng khoảng 0,7 kg với điểm dễ nhận biết nhất là bộ lông màu cam vàng nổi bật. Chính vì sở hữu cái bờm xù xì như sư tử nên nó mới có cái tên độc đáo như vậy. Khỉ vàng sư tử Tamarin có tuổi thọ khoảng 8 tuổi. Con tôm có màu sắc gần như bạch tạng với tỷ lệ bắt gặp chỉ 1/100.000.000 này là tôm hùm đa sắc cực hiếm trên thế giới. Sở hữu thân hình nhỏ bé hơn cùng lớp vỏ màu xanh pastel, hồng và xanh dừa khiến con tôm trở nên nổi bật hơn so với các cá thể khác. Nguyên nhân đằng sau màu sắc kỳ lạ này đó là do đột biến gene và lượng thức ăn mà loại tôm này tiêu thụ có sắc tố thấp. 7 loài động vật nhỏ bé nhất hành tinh nhưng dễ thương vô cùng. Nguồn: Youtube

