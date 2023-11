Loài vật có “cặp súng” độc nhất TG, ồn ào hơn động cơ phản lực

Tôm gõ mõ có tên khoa học là Alpheidae, có chiều dài từ 3 - 5cm. Loài động vật này có đặc điểm nổi bật rất riêng, đó là "cặp súng" độc nhất vô nhị. Chiếc càng to của tôm gõ mõ có kích thước khá lớn so với tỉ trọng cơ thể, là vũ khí giúp chúng tự vệ và săn mồi hiệu quả. Mặc dù chỉ có trọng lượng khoảng 50g và chiều dài 4-5 cm, nhưng loài tôm này có thể phát ra tiếng kêu lên đến 200 dB, làm cho con mồi của chúng bị choáng váng. Bí mật khả năng ồn ào của tôm gõ mõ nằm ở chiếc càng lớn, có chiều dài hơn nửa cơ thể chúng. Khi khép càng ở tốc độ nhanh chóng, chiếc càng này tạo ra bong bóng khí di chuyển với tốc độ khoảng 100 km/h, kèm theo tiếng nổ lớn. Loại sóng xung kích do chúng tạo ra có thể làm choáng váng con mồi trong phạm vi 2 m, và khi tập hợp thành đàn, chúng có thể tạo ra nhiễu loạn sóng âm, làm cản trở thiết bị giao tiếp ngầm. Với chiến thuật săn mồi độc đáo này, tôm gõ mõ không chỉ là động vật mất trật tự số 1 thế giới mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm từ các khu mỏ vàng. Mặc dù chỉ tập trung vào những con mồi có kích thước nhỏ, nhưng vũ khí đặc biệt của loài tôm này đã khiến nó trở thành một hiện tượng động vật biển độc đáo và đầy hấp dẫn trong thế giới đại dương đa dạng và kỳ diệu. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.

Tôm gõ mõ có tên khoa học là Alpheidae, có chiều dài từ 3 - 5cm. Loài động vật này có đặc điểm nổi bật rất riêng, đó là "cặp súng" độc nhất vô nhị. Chiếc càng to của tôm gõ mõ có kích thước khá lớn so với tỉ trọng cơ thể, là vũ khí giúp chúng tự vệ và săn mồi hiệu quả. Mặc dù chỉ có trọng lượng khoảng 50g và chiều dài 4-5 cm, nhưng loài tôm này có thể phát ra tiếng kêu lên đến 200 dB, làm cho con mồi của chúng bị choáng váng. Bí mật khả năng ồn ào của tôm gõ mõ nằm ở chiếc càng lớn, có chiều dài hơn nửa cơ thể chúng. Khi khép càng ở tốc độ nhanh chóng, chiếc càng này tạo ra bong bóng khí di chuyển với tốc độ khoảng 100 km/h, kèm theo tiếng nổ lớn. Loại sóng xung kích do chúng tạo ra có thể làm choáng váng con mồi trong phạm vi 2 m, và khi tập hợp thành đàn, chúng có thể tạo ra nhiễu loạn sóng âm, làm cản trở thiết bị giao tiếp ngầm. Với chiến thuật săn mồi độc đáo này, tôm gõ mõ không chỉ là động vật mất trật tự số 1 thế giới mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm từ các khu mỏ vàng. Mặc dù chỉ tập trung vào những con mồi có kích thước nhỏ, nhưng vũ khí đặc biệt của loài tôm này đã khiến nó trở thành một hiện tượng động vật biển độc đáo và đầy hấp dẫn trong thế giới đại dương đa dạng và kỳ diệu. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.