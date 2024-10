Loài ong mới được phát hiện tại VQG Vũ Quang có gì đặc biệt?

Một phát hiện đáng chú ý đã được công bố bởi các nhà khoa học từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu VAST04.07/23-24, một loài ong ký sinh mới đã được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. (Ảnh: Vietnam Plus) Loài này được đặt tên là Pasites vuquang Tran, Engel, and L.T.P. Nguyen, 2024, theo tên địa điểm phát hiện. Pasites vuquang thuộc giống Pasites, tộc Ammobatini, họ Apidae (họ Ong mật). (Ảnh: Vietnam Plus) Giống Pasites nổi tiếng với đặc tính ký sinh và phân bố rộng rãi từ vùng Cổ Bắc (Holarctic) đến Nam Phi, Madagascar, Bắc và Nam Á. (Ảnh: Wikipedia) Loài này có lớp vỏ bóng với các chấm lõm dày đặc, giúp phân biệt với các loài khác trong cùng giống.(Ảnh: BioOne) Phát hiện này không chỉ ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tộc Ammobatini và giống Pasites ở Việt Nam, mà còn nhấn mạnh tiềm năng đa dạng sinh học phong phú của nước ta. (Ảnh: Wikipedia) Vườn Quốc gia Vũ Quang, nơi phát hiện loài ong mới, đã được biết đến như một điểm nóng về đa dạng sinh học, là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Việc phát hiện Pasites vuquang là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh học của Việt Nam. Các nghiên cứu sâu hơn sẽ giúp làm sáng tỏ thêm về hệ sinh thái và các loài sinh vật chưa được khám phá tại đây. (Ảnh: Báo SGGP) Thành tựu khoa học này nhắc nhở về sự cần thiết của việc bảo tồn và nghiên cứu đa dạng sinh học ở Việt Nam. (Ảnh: BioOne) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

Một phát hiện đáng chú ý đã được công bố bởi các nhà khoa học từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu VAST04.07/23-24, một loài ong ký sinh mới đã được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. (Ảnh: Vietnam Plus) Loài này được đặt tên là Pasites vuquang Tran, Engel, and L.T.P. Nguyen, 2024 , theo tên địa điểm phát hiện. Pasites vuquang thuộc giống Pasites, tộc Ammobatini, họ Apidae (họ Ong mật). (Ảnh: Vietnam Plus) Giống Pasites nổi tiếng với đặc tính ký sinh và phân bố rộng rãi từ vùng Cổ Bắc (Holarctic) đến Nam Phi, Madagascar, Bắc và Nam Á. (Ảnh: Wikipedia) Loài này có lớp vỏ bóng với các chấm lõm dày đặc, giúp phân biệt với các loài khác trong cùng giống.(Ảnh: BioOne) Phát hiện này không chỉ ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tộc Ammobatini và giống Pasites ở Việt Nam, mà còn nhấn mạnh tiềm năng đa dạng sinh học phong phú của nước ta. (Ảnh: Wikipedia) Vườn Quốc gia Vũ Quang, nơi phát hiện loài ong mới, đã được biết đến như một điểm nóng về đa dạng sinh học, là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Việc phát hiện Pasites vuquang là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh học của Việt Nam. Các nghiên cứu sâu hơn sẽ giúp làm sáng tỏ thêm về hệ sinh thái và các loài sinh vật chưa được khám phá tại đây. (Ảnh: Báo SGGP) Thành tựu khoa học này nhắc nhở về sự cần thiết của việc bảo tồn và nghiên cứu đa dạng sinh học ở Việt Nam. (Ảnh: BioOne) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.