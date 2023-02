Loài mèo kỳ lạ có chân dài miên man như người mẫu

Linh miêu đồng cỏ (Leptailurus serval) hay serval là một loài mèo hoang dã phân bố tại châu Phi, chủ yếu là phía Nam của sa mạc Sahara và một số địa phương ở bắc Phi. Ảnh: Panthera.org. Những con mèo này có thân hình mảnh dẻ, kích thước trung bình, chiều dài đầu và thân từ 59–92 cm, chiều dài đuôi 20–45 cm, trọng lượng khoảng từ 7-12 kg ở con cái và từ 9-18 kg với con đực. Ảnh: San Diego Zoo Animals & Plants. Chúng có đầu nhỏ, đôi tai lớn, lớp lông ngoài có màu từ vàng kim đến vàng sẫm với đốm và sọc đen, chiếc đuôi ngắn có ngọn đen. Đặc biệt, linh miêu đồng cỏ có chân dài nhất so với bất kỳ loài mèo nào tương đồng về kích thước cơ thể. Ảnh: National Geographic Kids. Ngoài dạng lông vàng phổ biến, linh miêu đồng cỏ còn có biến thể lông đen, tương tự như ở các loài báo hoa mai và báo đốm Mỹ. Ngoài ra có cả dạng bạch tạng. Ảnh: Fred Miranda. Những chiếc chân dài của loài mèo đốm này thể hiện sự thích nghi của chúng với lối sống ở thảo nguyên, khi giúp chúng di chuyển dễ dàng và có tầm nhìn thuận lợi trong những đám cỏ cao. Ảnh: Bali Safari Park. Những chiếc chân dài và linh hoạt cũng giúp linh miêu đồng cỏ đạt tốc độ chạy 80km/h. Ngoài ra chúng có thể nhảy xa tới 3,6 mét và nhảy cao 2–3 mét để bắt chim đang bay. Ảnh: Westend61. Đôi tai lớn với thính giác rất tốt cho phép chúng phát hiện con mồi ở khoảng cách xa hoặc đang trú ẩn trong lòng đất. Theo thống kê, tỷ lệ thành công của linh miêu đồng cỏ lên tới 50%, khá cao trong họ Mèo. Ảnh: People.com. Giống như hầu hết loài mèo hoang dã, linh miêu đồng cỏ sống đơn độc và săn mồi chủ yếu vào ban đêm. Mặc dù thường săn bắt động vật gặm nhấm, chúng cũng ăn các loài chim, thỏ rừng, đa man, bò sát, côn trùng, cá và ếch. Ảnh: Memoriesfromthewild.com Chúng cũng có thể bắt các động vật lớn hơn, chẳng hạn như hươu, linh dương, mặc dù hơn 90% của con mồi của chúng nặng dưới 200 g. Con mồi là loài gặm nhấm ước tính chiếm 80-97% trong chế độ ăn. Ảnh: Panthera.org. Hàng năm, linh miêu đồng cỏ sẽ kết đôi và sinh con ra ngay trước thời kỳ sinh sản cao điểm của quần thể động vật gặm nhấm địa phương. Chu kỳ mang thai kéo dài 66-77 ngày và thường cho ra đời hai con non, mặc dù đôi khi có thể nhiều hơn. Ảnh: Tambako The Jaguar. Mèo con cai sữa khi được một tháng tuổi và bắt đầu tự săn mồi khi được sáu tháng tuổi. Chúng rời mẹ khi được khoảng 12 tháng tuổi. Tuổi thọ của chúng đạt khoảng 10 năm trong tự nhiên và lên đến 20 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Ảnh: Discoverwildlife.com. Vào tháng 4/1986, một linh miêu đồng cỏ đực đã được cho lai với một mèo nhà cái để cho ra đời chú mèo giống savannah đầu tiên. Ngày nay mèo savannah là một giống mèo nhà nổi tiếng với kích thước lớn, bộ lông hoang dã và tính cách ôn hòa. Ảnh: Savannah Cat Breed. Dù nằm trong danh mục Ít quan tâm trong sách đỏ IUCN, linh miêu đồng cỏ đang đối mặt với nhiều nguy cơ trong tự nhiên như sự suy thoái môi trường, nạn săn bắn để lấy da và làm dược liệu, xung đột với những người chăn nuôi gia súc. Ảnh: Eearth.com. Những năm gần đây, loài mèo chân dài này trở nên nổi tiếng toàn cầu khi hóa thân thành nhân vật chính trong loạt phim hoạt hình "Kemono Friends" của Nhật Bản. Ảnh: Know Your Meme. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

