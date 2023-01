Giải mã loài mèo hoang dã quý hiếm, nguy cấp nhất thế giới

Là một trong bốn loài thuộc chi Linh miêu (Lynx) trong họ Mèo, linh miêu Iberia (Lynx pardinus) được coi là loài mèo hoang dã đang ở trong tình trạng nguy cấp nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia.Loài linh miêu này đã từng có mặt trên khắp bán đảo Iberia (gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha), nhưng trong khoảng một thập niên gần đây chỉ còn được ghi nhận ở những khu vực rất hạn chế thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Ảnh: Al Jazeera. Chúng được nhận diện với bộ lông ngắn màu vàng sáng đến nâu vàng có đốm. Các đốm khác nhau về hình dạng và kích thước từ tròn nhỏ đến dài. Ảnh: Terra Mater Studios. Đầu của linh miêu Iberia nhỏ với đôi tai có túm lông trên đỉnh, hai bên hàm dưới có chỏm lông kéo dài xuống. Cơ thể của chúng ngắn với đôi chân dài và một cái đuôi ngắn. Ảnh: Territórios de Lince. Linh miêu Iberia đực có chiều dài đầu và thân từ 75–82 cm, đuôi dài 13–16 cm và trọng lượng 7–15,9 kg . Con cái nhỏ hơn một chút so với con đực. Ảnh: The European Nature Trust. Loài mèo hoang dã này sinh sống ở các ở các khu vực miền núi có nhiều loại cây bụi rậm rạp và đồng cỏ rộng rãi xen kẽ. Ảnh: Smithsonian Magazine. Con mồi của chúng chủ yếu là thỏ châu Âu (Oryctolagus cuniculus). Ngoài ra linh miêu Iberia cũng ăn gà gô chân đỏ (Alectoris rufa), các loài gặm nhấm và đôi khi là cả động vật móng guốc cỡ nhỏ. Ảnh: Joel Sartore. Trong tự nhiên, cả linh miêu Iberia đực và con cái đều thành thục sinh dục khi được một tuổi. Mèo con trở nên độc lập khi được 7 đến 10 tháng tuổi, nhưng vẫn ở với mẹ cho đến khoảng 20 tháng tuổi. Tuổi thọ tối đa trong tự nhiên là 13 năm. Ảnh: WWF. Mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của loài mèo hoang dã châu Âu này là sự mất môi trường sống, tai nạn giao thông và nạn săn bắn trái phép. Ảnh: Liga para a Protecção da Natureza. Vào năm 2002, chỉ còn 94 cá thể linh miêu Iberia còn sống sót trong hai quần thể bị cô lập, khiến chúng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Ảnh: The Animal Reader. Kể từ đó, các biện pháp bảo tồn đã được thực hiện quyết liệt. Đến năm 2012, số lượng của chúng đã tăng lên 326 cá thể, năm 2020 là 855 cá thể và năm 2021 là 1.111 cá thể. Ảnh: The Guardian. Dù có sự tăng trưởng ngoạn mục, chúng vẫn loài mèo hoang dã có số lượng cá thể ít nhất thế giới. Ngoài ra, tình trạng giao phối cận huyết khiến tương lai của linh miêu Iberia vẫn rất bấp bênh. Ảnh: My Animals. Trong sách đỏ IUCN, linh miêu Iberia nằm trong danh sách các loài thuộc diện Nguy cấp. Ảnh: CGTN. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Là một trong bốn loài thuộc chi Linh miêu (Lynx) trong họ Mèo, linh miêu Iberia (Lynx pardinus) được coi là loài mèo hoang dã đang ở trong tình trạng nguy cấp nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia. Loài linh miêu này đã từng có mặt trên khắp bán đảo Iberia (gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha), nhưng trong khoảng một thập niên gần đây chỉ còn được ghi nhận ở những khu vực rất hạn chế thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Ảnh: Al Jazeera. Chúng được nhận diện với bộ lông ngắn màu vàng sáng đến nâu vàng có đốm. Các đốm khác nhau về hình dạng và kích thước từ tròn nhỏ đến dài. Ảnh: Terra Mater Studios. Đầu của linh miêu Iberia nhỏ với đôi tai có túm lông trên đỉnh, hai bên hàm dưới có chỏm lông kéo dài xuống. Cơ thể của chúng ngắn với đôi chân dài và một cái đuôi ngắn. Ảnh: Territórios de Lince. Linh miêu Iberia đực có chiều dài đầu và thân từ 75–82 cm, đuôi dài 13–16 cm và trọng lượng 7–15,9 kg . Con cái nhỏ hơn một chút so với con đực. Ảnh: The European Nature Trust. Loài mèo hoang dã này sinh sống ở các ở các khu vực miền núi có nhiều loại cây bụi rậm rạp và đồng cỏ rộng rãi xen kẽ. Ảnh: Smithsonian Magazine. Con mồi của chúng chủ yếu là thỏ châu Âu (Oryctolagus cuniculus). Ngoài ra linh miêu Iberia cũng ăn gà gô chân đỏ (Alectoris rufa), các loài gặm nhấm và đôi khi là cả động vật móng guốc cỡ nhỏ. Ảnh: Joel Sartore. Trong tự nhiên, cả linh miêu Iberia đực và con cái đều thành thục sinh dục khi được một tuổi. Mèo con trở nên độc lập khi được 7 đến 10 tháng tuổi, nhưng vẫn ở với mẹ cho đến khoảng 20 tháng tuổi. Tuổi thọ tối đa trong tự nhiên là 13 năm. Ảnh: WWF. Mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của loài mèo hoang dã châu Âu này là sự mất môi trường sống, tai nạn giao thông và nạn săn bắn trái phép. Ảnh: Liga para a Protecção da Natureza. Vào năm 2002, chỉ còn 94 cá thể linh miêu Iberia còn sống sót trong hai quần thể bị cô lập, khiến chúng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Ảnh: The Animal Reader. Kể từ đó, các biện pháp bảo tồn đã được thực hiện quyết liệt. Đến năm 2012, số lượng của chúng đã tăng lên 326 cá thể, năm 2020 là 855 cá thể và năm 2021 là 1.111 cá thể. Ảnh: The Guardian. Dù có sự tăng trưởng ngoạn mục, chúng vẫn loài mèo hoang dã có số lượng cá thể ít nhất thế giới. Ngoài ra, tình trạng giao phối cận huyết khiến tương lai của linh miêu Iberia vẫn rất bấp bênh. Ảnh: My Animals. Trong sách đỏ IUCN, linh miêu Iberia nằm trong danh sách các loài thuộc diện Nguy cấp. Ảnh: CGTN. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.