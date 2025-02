Loài gỗ quý chỉ 2 nước sở hữu, Việt Nam có tới... 1.000 cây

Bách vàng Việt Nam (Xanthocyparis vietnamensis), còn được gọi là hoàng đàn vàng Việt Nam, là một trong những loài cây quý hiếm và độc đáo nhất trên hành tinh. Với số lượng chỉ khoảng 1.000 cây tại Việt Nam và duy nhất một cây tại Trung Quốc, loài cây này không chỉ mang giá trị sinh học mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và vẻ đẹp thiên nhiên. (Ảnh: Trees and Shrubs Online)Bách vàng Việt Nam lần đầu tiên được phát hiện tại dãy núi Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang vào năm 1999. Ngoài Hà Giang, các quần thể nhỏ cũng được tìm thấy tại Cao Bằng và Tuyên Quang. Đặc biệt, vào tháng 4/2012, một cây duy nhất đã được báo cáo từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Mulun ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Điều này càng nhấn mạnh sự hiếm hoi và quý giá của loài cây này.(Ảnh: ResearchGate) Bách vàng Việt Nam là cây nhỏ đến trung bình, với chiều cao từ 10-15 mét. Thân cây tròn, thẳng, vỏ màu nâu đỏ đến nâu xám. Đặc biệt, cây mọc trên những địa điểm không thể tiếp cận hoặc khó tiếp cận trên các khối núi đá vôi dốc. Gỗ của bách vàng có màu nâu vàng, thớ mịn, cực kỳ cứng và có mùi thơm nồng. Chất lượng tuyệt hảo của gỗ, cùng với nhu cầu sử dụng trong văn hóa Đông Á, đã khiến loài cây này trở nên vô cùng quý hiếm.(Ảnh: The Gymnosperm Database) Bách vàng Việt Nam đã được Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp hạng bị đe dọa tuyệt chủng hoàn toàn trong tự nhiên (EN). Mối đe dọa chính đến từ việc khai thác gỗ bừa bãi. Gỗ của loài cây này được săn đón để làm nhà, vật phẩm phong thủy và đồ mỹ nghệ, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng số lượng cây lớn đang phát triển tốt.(Ảnh: A l'ombre des figuiers) Ngoài ra, việc mất môi trường sống do phá rừng cũng là một nguyên nhân quan trọng. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng và mở rộng nông nghiệp đã làm giảm diện tích rừng, nơi bách vàng sinh sống.(Ảnh: Đời sống pháp luật) Trước nguy cơ tuyệt chủng, bách vàng Việt Nam được xếp vào Nhóm IA của Danh mục Thực vật rừng, Động vật rừng Nguy cấp, Quý, Hiếm. Điều này đồng nghĩa với việc nghiêm cấm mọi hành vi khai thác và buôn bán. Các nhà khoa học và chính phủ đang nỗ lực bảo vệ và nhân giống loài cây này.(Ảnh: Baumkunde) Các chương trình bảo tồn tại địa phương và quốc tế đang được triển khai, nhằm bảo tồn và phục hồi quần thể bách vàng. Việc giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của loài cây này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chúng.(Ảnh: The Gymnosperm Database) Bách vàng Việt Nam không chỉ là một loài cây quý hiếm, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và vẻ đẹp thiên nhiên. Nỗ lực bảo vệ loài cây này không chỉ giúp duy trì đa dạng sinh học mà còn bảo vệ di sản thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. (Ảnh: Trees and Shrubs Online) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

