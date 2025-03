Loài cá duy nhất có máu màu trắng, sống nơi lạnh nhất thế gian

1. Máu không có hemoglobin. Cá băng Nam Cực là nhóm cá duy nhất trên thế giới có máu không chứa hemoglobin, khiến máu của chúng có màu trắng trong thay vì đỏ như hầu hết các loài động vật khác. Điều này giúp chúng sống sót trong môi trường nước lạnh cực độ. Ảnh: scientificamerican.com. 2. Có protein chống đông. Cơ thể cá băng Nam Cực sản xuất một loại protein đặc biệt có khả năng ngăn chặn sự hình thành tinh thể băng trong máu, giúp chúng không bị đóng băng ngay cả khi nhiệt độ nước xuống dưới 0°C. Ảnh: fishesofaustralia.net.au. 3. Có bộ xương trong suốt. Do thiếu hemoglobin và có hàm lượng khoáng chất thấp, bộ xương của cá băng Nam Cực có màu nhạt và trong suốt hơn so với nhiều loài cá khác. Ảnh: Pinterest. 4. Tim đập chậm nhưng kích thước lớn. Tim của cá băng Nam Cực có kích thước lớn hơn so với các loài cá khác để bơm đủ oxy khuyếch tán trong máu, nhưng nhịp tim lại chậm hơn đáng kể để tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest. 5. Thích nghi với môi trường thiếu oxy. Do sống ở vùng nước lạnh và giàu oxy, cá băng Nam Cực đã tiến hóa để hấp thụ oxy trực tiếp qua da, giúp chúng tồn tại dù không có hemoglobin trong máu. Ảnh: cos.northeastern.edu. 6. Chủ yếu ăn giáp xác nhỏ. Thức ăn của cá băng Nam Cực chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ như nhuyễn thể và động vật phù du, giúp chúng duy trì năng lượng trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: westarctica.wiki. 7. Một số loài có thể phát sáng. Một số loài cá băng Nam Cực sở hữu cơ quan phát quang sinh học, giúp chúng thu hút con mồi hoặc giao tiếp với đồng loại trong bóng tối dưới đáy biển sâu. Ảnh: eldestapeweb.com. 8. Đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhiệt độ đại dương, ảnh hưởng đến môi trường sống và nguồn thức ăn của cá băng Nam Cực, khiến chúng trở thành một trong những loài dễ bị tổn thương trước sự nóng lên toàn cầu. Ảnh: niwa.co.nz. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu|VTV24.

1. Máu không có hemoglobin. Cá băng Nam Cực là nhóm cá duy nhất trên thế giới có máu không chứa hemoglobin, khiến máu của chúng có màu trắng trong thay vì đỏ như hầu hết các loài động vật khác. Điều này giúp chúng sống sót trong môi trường nước lạnh cực độ. Ảnh: scientificamerican.com. 2. Có protein chống đông. Cơ thể cá băng Nam Cực sản xuất một loại protein đặc biệt có khả năng ngăn chặn sự hình thành tinh thể băng trong máu, giúp chúng không bị đóng băng ngay cả khi nhiệt độ nước xuống dưới 0°C. Ảnh: fishesofaustralia.net.au. 3. Có bộ xương trong suốt. Do thiếu hemoglobin và có hàm lượng khoáng chất thấp, bộ xương của cá băng Nam Cực có màu nhạt và trong suốt hơn so với nhiều loài cá khác. Ảnh: Pinterest. 4. Tim đập chậm nhưng kích thước lớn. Tim của cá băng Nam Cực có kích thước lớn hơn so với các loài cá khác để bơm đủ oxy khuyếch tán trong máu, nhưng nhịp tim lại chậm hơn đáng kể để tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest. 5. Thích nghi với môi trường thiếu oxy. Do sống ở vùng nước lạnh và giàu oxy, cá băng Nam Cực đã tiến hóa để hấp thụ oxy trực tiếp qua da, giúp chúng tồn tại dù không có hemoglobin trong máu. Ảnh: cos.northeastern.edu. 6. Chủ yếu ăn giáp xác nhỏ. Thức ăn của cá băng Nam Cực chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ như nhuyễn thể và động vật phù du, giúp chúng duy trì năng lượng trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: westarctica.wiki. 7. Một số loài có thể phát sáng. Một số loài cá băng Nam Cực sở hữu cơ quan phát quang sinh học, giúp chúng thu hút con mồi hoặc giao tiếp với đồng loại trong bóng tối dưới đáy biển sâu. Ảnh: eldestapeweb.com. 8. Đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhiệt độ đại dương, ảnh hưởng đến môi trường sống và nguồn thức ăn của cá băng Nam Cực, khiến chúng trở thành một trong những loài dễ bị tổn thương trước sự nóng lên toàn cầu. Ảnh: niwa.co.nz. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu|VTV24.