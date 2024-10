Loài chim quỷ quyệt nhất Việt Nam, tàn nhẫn từ khi sinh ra

Điểm đặc biệt nhất của chim tu hú chính là chiến thuật “gửi trứng” vào tổ của các loài chim khác. Thay vì tự làm tổ và nuôi con, chim tu hú cái sẽ đẻ trứng vào tổ của các loài chim khác như quạ, sáo, hoặc chim chích. Chim tu hú con sẽ nở trước và thường đẩy trứng hoặc chim non của loài chủ ra khỏi tổ để chiếm lấy nguồn thức ăn. Đây là một chiến thuật sinh tồn hiệu quả nhưng cũng đầy tàn nhẫn, khiến chim tu hú được mệnh danh là "chim quỷ". (Ảnh: DNVN) Chim tu hú, với tên khoa học là Eudynamys scolopaceus, là một loài chim thuộc họ Cu cu. Chúng là một loài chim lớn, với chiều dài đuôi khoảng 45 cm. (Ảnh: Birdingplaces) Chim trống có bộ lông đen tuyền với ánh xanh thẫm, trong khi chim mái có lông đốm đen nhạt và trắng, mặt lưng có màu nâu đen nhạt ánh xanh lục và lốm đốm trắng. (Ảnh: eBird) Chim non khi mới nở có lông đen toàn thân, sau đó chuyển sang màu giống chim mái khi trưởng thành.(Ảnh:Focusing on Wildlife) Chim tu hú phân bố chủ yếu ở các khu vực đồng bằng và trung du của Nam Á, từ Ấn Độ, Sri Lanka, đông nam Trung Quốc, quần đảo Sunda Lớn tới bán đảo Đông Dương và Thái Lan. (Ảnh:Bird World) Ở Việt Nam, chúng thường xuất hiện ở các khu rừng thưa nhiều ánh sáng và đồng bằng.(Ảnh:Birds of Vietnam) Mặc dù có chiến thuật sinh sản gây tranh cãi, chim tu hú vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp kiểm soát số lượng sâu bướm và côn trùng, đồng thời là một phần của chuỗi thức ăn tự nhiên.(Ảnh:Wikimedia Commons) Chim tu hú là một minh chứng cho sự đa dạng và phức tạp của thế giới tự nhiên. Với chiến thuật sinh sản độc đáo và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, chúng xứng đáng được nghiên cứu và bảo vệ. (Ảnh:Lanka Nature Summary) Mời quý độc giả xem thêm video: Chung thủy quá mức, loài chim đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

